Impuesto bandido

"El arte de gobernar generalmente

consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero

a una clase de ciudadanos para transferirla a otra".

Voltaire.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como consultor y asesor en seguridad, cada vez más empresarios me manifiestan su intranquilidad y miedos, se quejan principalmente de la sangría extorsiva y de corrupción de las que son víctimas.

En tan solo diez años la extorsión ha pegado a los empresarios con un incremento del 78.1 %, lo que ha deteriorado la actividad financiera a nivel local. Tan solo el año pasado la extorsión tuvo un repunte en veinte estados de la república, en forma sistemática y organizada en zonas comerciales estratégicas del país. Lo más grave, me dicen, que no ven por parte del gobierno una estrategia eficaz de contención ni de protección.

Los estados donde más les ha pegado la extorsión son: Estado de Mexico, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz y otras entidades han tenido un repunte significativo de la extorsión como: Tlaxcala, Chiapas, la propia Ciudad de Mexico, Nayarit, Yucatán y Puebla.

Mire estimado lector, según datos oficiales exhiben que en 2025 el aumento en la comisión de este delito fue de 2.02 % frente a 2024, ello pese a la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, pero, hay un pequeño tema, la extorsión es el delito que tiene la cifra negra más alta de más del 93%.

En el año 2025 se "reportaron" once mil 81 víctimas de extorsión, la cifra anual más alta en los últimos diez años, a pesa de una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en Materia de Extorsión.

Por otra parte, la última encuesta Nacional de Seguridad Urbana ENSU refiere que un 14.1% de los hogares tuvo al menos un integrante víctima de extorsión en el segundo semestre del 2025.

Los empresarios sobre todo los PYMES, refieren una desarticulación y visión en la estrategia nacional contra la extorsión y la corrupción, ubicada en la extorsión meramente telefónica, olvidando la corrupción/extorsión de servidores públicos, principalmente del nivel municipal. El cobro de piso directa o presencial, queda aparte, sin importancia, debido también al miedo a la denuncia. El robo de mercancía en tránsito se ha vuelto un dolor de cabeza, exigiendo un pago extorsivo para evitar el robo, el robo de las unidades de traslado y los delitos informáticos se añaden a la lista. Y a nivel suburbano, rural y el campo mexicano, el tema se agrava.

TAPANCO: -Una nueva modalidad emergiendo rápidamente, ofrecen servicios de "seguridad y protección" a su negocio, no más pago de piso, ni robos, nosotros le protegeremos, hasta tenemos una empresa de seguridad privada constituida legalmente, esta zona es de nosotros, por otro lado Usted estará en el Directorio de nuestra CANACO "Cámara Nacional del Crimen Organizado"-, como cliente certificado.

X @franciscosoni