In-D: Birdman a una década de distancia

Es responsabilidad de un artista entender y aceptar que para dedicarse a esta carrera tendrá que estar remando contra corriente de manera permanente. Sobre todo en un país como México, en el cual el presupuesto y el apoyo para las artes no es precisamente el más generoso. De igual manera la atención del público no suele estar de manera masiva sobre el trabajo de los artistas. Aún así existen algunos valientes que se aferran a un ideal y construyen un camino digno de admirar.

Tal es el caso del músico mexicano Antonio Sánchez, quien no solamente aceptó vivir la carrera musical con todas las peripecias que esta implica, sino que tuvo el valor y la tenacidad suficiente para dar una vuelta de tuerca y aventurarse a salir de la zona de confort.

El nombre de Antonio Sánchez tal vez no sea conocido por el grueso de la población mexicana, sin embargo se trata de uno de los músicos más exitosos y reconocidos en la industria musical mundial. Recientemente su trabajo musical que dió forma al soundtrack de la película "Birdman" cumplió su primera década de vida.

Este trabajo es la representación de un sueño hecho realidad teniendo todo en contra. Ser músico en México no es sencillo, ser músico y salir al extranjero tampoco lo es. Antonio decidió hacer maletas y aventurarse a Estados Unidos, buscando hacerse de un lugar y un nombre dentro de la escena del jazz. Lograr esto no es tarea sencilla, el mundo del jazz es aún bastante elitista. Al tratarse de un género desarrollado en su raíz por los norteamericanos, es complicado para un músico latino lograr entrar en las altas esferas de este mundo musical. Incluso dentro de la comunidad latina el músico de jazz mexicano no es del todo aceptado por jazzistas cubanos, dominicanos o puertorriqueños.

Antonio decidió hacer a un lado todos estos prejuicios y lanzó la moneda al aire, logrando no solo ser aceptado y respetado por la comunidad del jazz latino, sino la del jazz norteamericano y mundial.

Su trabajo de composición para el soundtrack de "Birdman" es la representación del mexicano que piensa fuera de la caja, del músico que asume las contrariedades de su carrera pero las usa como gasolina para crear arte y derribar paradigmas. Siempre va a ser un orgullo ver a un mexicano triunfar, aún más si es dentro de una disciplina como las artes. Mayor el mérito si es en la música y, sobre todo, haciendo un género tan poco valorado por la industria actualmente como lo es el jazz.

Hay que sentirse orgulloso de un trabajo como este soundtrack, que ha puesto el nombre de la música mexicana en todo lo alto. A diez años de su lanzamiento y después de haber ganado un Grammy como el mejor soundtrack en 2014, Antonio y su banda se preparan para embarcarse en una gira mundial para presentar en vivo este álbum de principio a final.

Es obligación de todo melómano mexicano escuchar este trabajo, presumirlo, usarlo como motivación para entender que las cosas se pueden lograr incluso desde la trinchera más incómoda, olvidada y subestimada en nuestro país: el arte.