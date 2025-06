In-D: Gloria Trevi, emprendiendo el vuelo

Algo se está gestando en el submundo del pop mexicano. No es un temblor, pero se siente en el piso. No es un rumor, pero todos lo están susurrando. Gloria Trevi ha vuelto. Otra vez, como siempre. Otra vez de entre las cenizas. En realidad, parece que estamos ante una profecía cumplida. Gloria Trevi soñaba con ser astronauta cuando era una niña. Ahora su predicción se ha cumplido. Enfundada en un traje espacial y empuñando una bandera que simboliza "El Vuelo", Gloria ha alcanzado las estrellas.

"La Trevi" puede presumir de tener una trayectoria musical que la llevó a los cuernos de la luna desde finales de los 80´s. Ahora acaba de liberar su más reciente creación que sigue siendo un grito de rebeldía, aunque ahora acompañada de la madurez. Hay luces, sí. Pero también hay sombras. Desde la portada del álbum hasta las letras que evocan los fantasmas de su pasado y el largo camino que la ha llevado hasta este punto. "El Vuelo" es un vistazo panorámico a la carrera musical femenina más polémica dentro de la cultura pop de nuestro país.

Y es que hablar de Gloria es hablar de extremos: la niña rebelde de los 90´s, la presa y la profeta, la víctima y la villana, la estrella y el estigma. ¿Redención o manipulación? ¿Arte o artificio? Cada uno tendrá su propia opinión. Lo cierto es que, mientras el mainstream intenta volverse viral en TikTok con pasos desechables, Trevi juega a otro juego: uno en el que la música es solo el disfraz. Debajo hay un mensaje, o tal vez varios. ¿Satánicos? ¿Liberadores? ¿Ambos? Gloria Trevi ha jugado su pasado como una carta a favor. El estigma de los mensajes subliminales en sus discos más memorables actualmente es un recurso lúdico para ella. Hay quienes juran que, al revés, su nuevo tema dice cosas. Que hay símbolos masónicos en el videoclip. Que sus coristas forman triángulos. Que en los visuales aparece el número 33 repetidamente. Gloria nunca confirma. Solo sonríe.

La comunidad LGBT+ la ama por eso. Porque sabe de sobrevivir en medio del juicio. Porque aprendió a bailar entre las llamas. Porque hizo de su escándalo un performance eterno. Si hay una santa apócrifa de la diversidad, es ella: con sus plataformas, sus pelucas imposibles y esa mirada que ha visto demasiado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Y si este lanzamiento no fuera solo un regreso musical? ¿Y si fuera una advertencia?

"La Trevi" no lanza canciones, lanza códigos. Y esta vez, parece que uno de ellos va directo al subconsciente colectivo de un país que no ha decidido si quiere cancelarla, beatificar o tatuársela.

Su historia personal, marcada por escándalos, cárcel y varios retornos mediáticos, la convirtió en un personaje que nunca deja de generar conversación. Ya sea por sus declaraciones, sus shows o sus detractores, Gloria siempre está en boca de todos. Por ahora se ha embarcado en una titánica gira mundial. "Mi Soundtrack World" ha llevado a Gloria a recorrer medio mundo y el cansancio parece no llegar. Así como parece no llegar quien pudiera postularse como la heredera a la corona de la polémica. Mientras esto no suceda seguirá el reinado de Trevi "La Incansable".