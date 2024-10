In-D: Jo$é Jo$é, hacer dinero desde el más allá

A todo se acostumbra uno, a lo bueno y a lo malo. Se va construyendo poco a poco una realidad, un conjunto de cosas y situaciones que configuran nuestro día a día. De todos esos elementos que conforman nuestra realidad uno, desafortunadamente, es la mentira. Desde que despertamos estamos expuestos a uno y mil embustes. Las promesas de los políticos, los espectaculares en las calles, los infomerciales ofreciendo soluciones y productos milagrosos. Mentiras y más mentiras.

Nos hemos acostumbrado a existir así, a funcionar y vivir esquivando falsedades y desarrollando un sexto sentido para detectarlas a tiempo y salir lo menos raspados posible. Es por eso que cuando supe de la noticia de una canción inédita de José José a cinco años de su fallecimiento mi radar anti-falacias se activó. Aun así, decidí dar el beneficio de la duda. Es probable que sea una noticia falsa pero también es posible que sea verdad, pensé.

La historia va más o menos así. El "Príncipe de la Canción" había realizado una serie de grabaciones en 1978, mismas que estaban destinadas a aparecer en su icónico álbum "Volcán". De entre ese racimo de canciones algunas como "Libérame" y "O tú o yo" entraron en el álbum y se convirtieron en clásicos de la canción mexicana. Resulta que la vida y el destino le jugaron una mala pasada a una canción que había sido titulada "Ya No Pienso En Ti". Este track fue grabado, pero por alguna razón, se quedó enlatado en los archivos de la disquera. El álbum fue lanzado, pasaron los años, José José murió y cinco años después vino el hallazgo

Edson Heredia, ingeniero de audio de Sony, encontró una toma de "Ya No Pienso En Ti", canción que llevaba archivada más de un cuarto de siglo sin haber sido escuchada por nadie desde el momento de su grabación. Después de realizar la investigación pertinente se dictaminó que se trataba de un tema jamás lanzado en ningún álbum de José José. Si, había un tema inédito del "Príncipe de la Canción" prácticamente listo para ser escuchado por el mundo entero.

Escuché el tema inmediatamente y tengo que aceptar que me gustó desde la primera reproducción. Tal vez me ganó el "modo fan", pero me pareció un trabajo redondo con el sello de la casa. Una letra desgarradora, llena de nostalgia y dolor muy al estilo de José José. La segunda y tercera reproducción me permitieron tener un panorama mucho más claro de lo que estaba escuchando y fue entonces que las dudas surgieron.

Los arreglos de "Ya No Pienso en Ti" comenzaron a sonarme demasiado pulcros para haber sido grabados en 1978. El piano que abre con el tema, los arreglos de cuerdas al fondo, el solo de guitarra que suena más a solo ochentero que setentero. No es que esté mal tanta pulcritud en una canción, es simplemente que ese sonido tan limpio no corresponde a las grabaciones propias de esa época. Tampoco coincide con la versión de los hechos de Edson Heredia, descubridor de la canción. "Es una sesión de músicos tocando en vivo junto a la voz de José José. Él está plantado frente a la banda cantándoles", comentó Heredia en una entrevista para Radio Fórmula.

Entonces las dudas comenzaron a hacerse más y más fuertes. Definitivamente una grabación de esa época y con esas características no puede lograrse de manera tan nítida. Llama la atención la ausencia de ese sonido pastoso y opaco propio de las grabaciones en cinta en la década de los 70´s. El sonido tan meticulosamente cuidado, la claridad de la grabación de cada uno de los instrumentos en "Ya No Pienso En Ti" me hicieron pensar que tal vez el tema inédito de José José no sea del todo auténtico. Hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial ha potenciado la cantidad de contenidos falsos en todos los ámbitos, incluido el de la industria de la música. A final de cuentas el fin justifica los medios. Poco importa el hecho de que no se trate de un tema realmente grabado por el intérprete en 1978. Las arcas de Sony se llenarán de billetes con el lanzamiento de este sencillo que suena y sabe a José José. Los fans en todos los países de habla hispana lo recibirán con los brazos abiertos y el nombre del "Príncipe" cobrará fuerza nuevamente. Queda aun así el sabor de boca agridulce por la duda. Reproduzco una vez más el tema y me encanta, pero la duda sobre la autenticidad de la grabación cada vez se vuelve mayor. No lo sé Rick, parece falso... creo que llamaré a un experto.