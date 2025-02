In-D: ¿Merece Maná ingresar al Salón de la Fama?

La reciente nominación de Maná para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll ha levantado ámpula. Se trata de la primera vez en la historia que una agrupación mexicana es postulada para pertenecer a este selecto grupo de músicos. No es ningún secreto que la banda tapatía es, probablemente, una de las que más haters tiene entre la comunidad rockera de nuestro país. Melómanos y puristas del género del Rock and Roll en todos los rincones de México han mostrado su inconformidad ante esta noticia.

Los argumentos son de distinta naturaleza. Algunos señalan que no es congruente nominar a una banda como Maná pues no se trata de Rock & Roll puro. Otros cuantos se han rasgado las vestiduras argumentando que otras bandas latinoamericanas (como Soda Stereo, Caifanes o Los Fabulosos Cadillacs) tienen mayores méritos para ser distinguidos con una nominación de esta naturaleza.

Hay quienes incluso han formado un club de "antifans" de Maná buscando demeritar cualquier triunfo o logro que estos tapatíos obtengan. Maná se acerca a festejar su cuarta década de existencia y su trayectoria no ha sido sencilla. A lo largo de los años han forjado una base de fans muy sólida, pero de igual manera se han hecho de muchos detractores en el camino. Han sido duras las críticas hacia la banda, desde aquellos que tachan su música de pretenciosa y repetitiva, hasta los que hacen mofa del acercamiento de Maná a géneros como la bachata, la salsa y el reggae.

Es importante mencionar que la mayoría de los argumentos que desacreditan el merecimiento de la nominación de Maná al Salón de la Fama del Rock and Roll no cuentan con argumento sólido. A lo largo de la historia muchas agrupaciones han sido ingresadas sin que su música sea catalogada como Rock and Roll. El Salón de la Fama ha dado entrada a artistas de hip hop como Grandmaster Flash. También otros artistas como Cher y Kool & The Gang han logrado entrar al Salón de la Fama siendo abanderados de géneros como el pop y la música disco. Esto da luz verde a que la nominación de Maná sea completamente válida, a pesar de no tratarse de un grupo de Rock and Roll en el sentido más purista..

También hay que tener claro que el comité encargado de las nominaciones toma en cuenta algunos factores como la popularidad, ventas de discos y récords mundiales que las agrupaciones posean. De tal forma que Maná tiene más que merecida esta nominación al estar por cumplir cuatro décadas de trayectoria, ser la banda mexicana más conocida en el extranjero, vender más de 50 millones de discos y poseer algunos récords como el de mayor cantidad de conciertos consecutivos en "The Forum" de L.A. (record que anteriormente poseía Kanye West y The Eagles).

Es una realidad que el Salón de la Fama es una organización que busca lucrar con la cultura pop a como dé lugar. De ahí que los números de ventas de discos y de boletos para shows en vivo importen para poder acceder a este selecto círculo de artistas. El comité del Salón de la Fama toma en cuenta los números de las bandas, más allá del género de su música o la trascendencia de la misma.

Por eso y muchos otros motivos Maná merece, a todas luces, la nominación para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Este suceso, más allá de incomodar, debería llenar de orgullo a los mexicanos pues pone en el mapa la cultura pop de nuestro país en un mercado mayormente acaparado por la música anglo.