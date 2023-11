Iniciativa Climática México (ICM)

Esta organización de la cual sinceramente no habíamos sabido de su existencia, hasta estos días en que lanzó una interesante iniciativa que propone que nuestro país en el año 2060 sea un país de CERO EMISIONES, es decir que el LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO que emita México sea el mismo CO2 que absorbe nuestro ECOSISTEMA MEXICANO. Hagamos un análisis de la propuesta haciendo a un lado el SOSPECHOSISMO que provoca que sea lanzada en los momentos políticos previos a una campaña de elección presidencial y que este claramente soportando una candidatura. Seremos positivos eliminando la carga política que pueda traer este plan y veamos que al menos uno delos CANDIDATOS está apoyándose en planes ecológicos por primera vez y los debemos entender y exigir como compromiso

En clara contraposición a la PÉSIMA POLÍTICA AMBIENTAL de este sexenio en que se redujeron presupuestos y se fomento abiertamente la AGRESIÓN A LA ECOLOGÍA por medio de los megaproyectos ya conocidos por todos, Marcelo Ebrard anunció el aumento en la reducción de emisiones en 2030 de el 22 % al 35 %, y al parecer el cómo es esta iniciativa ICM aunque no está del todo claro.

Como marco general, la ICM propone 139 medidas de mitigación en 7 áreas claves de la economía y anuncia una inversión de 6,170 millones de dólares y tratando de alinear las metas con el ACUERDO DE PARÍS, el cual firmó México y ha incumplido en la mayoría de sus compromisos, y somos el único país de G-20 que no tiene un plan estratégico para alcanzar dichas metas de CERO EMISIONES en 2060. En números generales, en México, entre todos producimos 550 millones de toneladas de CO2 equivalente anuales actualmente, es decir TU, YO ya cada Mexicano en promedio producimos 4.23 toneladas de CO2 anuales. A esto multiplícalo por 5 o 10 veces en función de tu estrato SOCIOECONÓMICO. A mayores ingresos personales mayores son tus emisiones personales. Extrapolando estos números en el año 2060, México emitirá 1,050 millones de toneladas de CO2 equivalente que tendrán que ser absorbidas por el ECOSISTEMA MEXICANO.

Los sectores en que se implementarán las 139 medidas son: ELÉCTRICO, INDUSTRIA, TRANSPORTE,PETRÓLEO, RESIDUOS, AGRÍCOLA, RESIDENCIAL, COMERCIAL Y PÚBLICO. En el SECTOR ELÉCTRICO se deben de dejar de utilizar los combustibles fósiles para la generación de energía, totalmente opuesto a lo que se esta haciendo hoy y en sexenios pasados en CFE y fomentar las energías alternativas como son Fotovoltaica, Eólica etc; En SECTOR TRANSPORTE se deberá fomentar el uso de vehículos eléctricos QUE SON UNA SOLUCIÓN PARCIAL y prohibir como en otros países la fabricación de vehículos de combustión interna, además la solución total que son la utilización de los vehículos con motores de HIDRÓGENO . En el SECTOR PETROLERO se tienen que reducir totalmente las emisiones de METANO que es el GEI mas dañino a nuestra atmósfera, así mismo como eficientizar los procesos de refinación preparándonos para depender cada vez menos de PEMEX y sus productos. En el SECTOR INDUSTRIAL se debe iniciar realmente por la iniciativa privada una política de DESCARBONIZACIÓN, especialmente las industrias CEMENTERAS, ACERERAS Y MINERAS que son las más contaminantes. Lo anterior por medio de cambios tecnológicos y tener políticas reales de reciclaje. Aquí es donde nos toca a nosotros iniciativa privada no esperar a que el gobierno legisle, nos dé permisos y siga mostrando su ineficiencia si no mediante una autentica conciencia ecológica hacerlos nosotros mismo desde nuestros trabajos e industrias y ejerciendo nuestro poder de consumidores. En el SECTOR AGRÍCOLA que incluye silvicultura además de reducir la emisiones, quema de pastizales etc; es un sector que absorbe GEI producidos por ellos y los demás, especialmente en los bosques que deben ser SUBSIDIADOS Y PROTEGIDOS como se hace ya en muchos países por varios medios, que incluye los BONOS DE CARBONO. En el SECTOR RESIDENCIAL TAMBIEN ES NUESTRA RESPONSABILIDAD DIRECTA y personal ya que es nuestro diario vivir y lo principal es bajar nuestro consumismo en todos sus aspectos sin sacrificar calidad de vida como lo mencionamos constantemente en esta columna.

Este es un plan que se ve bien, mas tenemos el riesgo de que sea otra promesa de TIEMPOS ELECTORALES, el tiempo lo dirá, mas basado en el mismo plan podemos GENERAR, ELABORAR Y APLICAR NUESTRO PROPIO PLAN PERSONAL sin depender ni echarle la culpa al gobierno como es nuestra costumbre.