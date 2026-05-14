"La invasión (encubierta) de México ya tiene al menos un año que empezó".

Víctor Hernández,

especialista en seguridad

Un reportaje de CNN afirmó el 12 de mayo que la explosión que mató a Francisco Beltrán, El Payín, y a su chofer el 28 de marzo fue "un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la CIA". La cadena atribuyó la información a "múltiples fuentes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antes de divulgar el trabajo, CNN presentó "detalles" a la CIA, que declinó comentar; pero después de la emisión la portavoz de la agencia, Liz Lyons, descalificó la información. "Este es un reporte falso y salaz que solo sirve como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo vidas estadounidenses". No especificó qué parte era falsa.

También el secretario de seguridad de México, Omar García Harfuch, replicó en redes: "El gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional". Ayer la presidenta Sheinbaum acusó a CNN de mentir; sin embargo, ni la oficina de la Presidencia ni Relaciones Exteriores ofrecieron comentarios cuando se les pidieron antes de divulgar el reportaje.

El 19 de abril dos agentes de la CIA fallecieron en un accidente durante un operativo en la sierra Tarahumara. La FGR ha confirmado esta participación al lanzar una investigación contra el gobierno panista de Chihuahua por la presunta violación de las leyes mexicanas que impiden la actividad de agentes extranjeros en territorio nacional sin permiso del gobierno federal. Un reportaje de Los Angeles Times reveló que, además de los dos agentes fallecidos, otros dos participaron en el operativo y añadió que esa era por lo menos la tercera ocasión en que agentes de la CIA se habían unido a efectivos de Chihuahua en operaciones en ese estado.

La colaboración de agentes estadounidenses con fuerzas policiales en México ha sido constante, aunque usualmente se ha hecho con permiso o de manera discreta. Estados Unidos, por ejemplo, bridó apoyo de inteligencia en el operativo del 22 de febrero en que murió El Mencho, Nemesio Oseguera. El secretario de defensa Ricardo Trevilla apuntó entonces: "La colaboración con el gobierno de Estados Unidos hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la colaboración con el Comando Norte. Ha habido intercambio de información muy importante. Y así es como llegamos a este caso específico".

Hoy vemos una creciente presión de funcionarios estadounidenses al gobierno de México por el narcotráfico. No es solo el presidente Trump, que en varias ocasiones ha dicho que "los cárteles gobiernan México", sino el titular de la DEA, Terry Cole, quien ha declarado que la orden de detención de Rubén Rocha Moya es "solo el comienzo", o el secretario de guerra Pete Hegseth, quien dice que México debe intensificar sus esfuerzos contra el narco "para que nosotros no tengamos que hacerlo".

La gran pregunta es si ya las agencias estadounidenses lo están haciendo. Así lo sugiere el reportaje de la CNN y la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. ¿Y por qué la CIA? Porque al redefinir a los narcotraficantes como terroristas, Washington permitió la participación de esta agencia en operaciones contra el narco.

En nada ayuda que el gobierno mexicano se niegue a detener y extraditar a los 10 de Sinaloa. La presidenta Sheinbaum ha tratado de colaborar con Washington, al grado de entregar a 92 reos mexicanos a Estados Unidos sin juicios de extradición, pero esto no compensa lo que Trump percibe como la protección a los narcopolíticos. Si la invasión no ha empezado, podría comenzar en poco tiempo.

Negativa

No sorprende que S&P haya bajado la perspectiva de México de estable a negativa. La deuda pública está creciendo en un momento de estancamiento económico. El gobierno gasta mucho, pero además gasta mal.

www.sergiosarmiento.com