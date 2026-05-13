"Cómo construir el amor" por Martha "Bonita Franco"

En contextos marcados por la desigualdad, la fragmentación y la urgencia, el arte se vuelve un espacio de resistencia, pero también de encuentro. La práctica artística no solo tiene la capacidad de registrar el pulso de su tiempo, sino que puede modificarlo. En este sentido, el trabajo sostenido de artistas como Martha Franco representa una forma de inscribir lo sensible en la vida pública, de tender puentes entre la subjetividad y la colectividad.

En su universo visual, en Franco lo animal y lo femenino no son sólo formas, sino vehículos de memoria, deseo y poder.

Sus obras, especialmente los libros de artista, dialogan también con la obra de Sophie Calle y Annette Messager, en tanto proponen una narrativa íntima que entrelaza lo visual, lo ritual y lo autobiográfico. La transformación personal —del cuerpo, del símbolo, del ser— es el eje desde el cual se construye un arte que busca no solo ser visto, sino vivido y sentido.

El trabajo de Martha no solo ha contribuido a enriquecer el patrimonio visual potosino, sino que ha activado procesos de reflexión, memoria y diálogo que son fundamentales para la construcción de comunidad.

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Celebrar veinte años de su trayectoria es también reconocer que el arte contemporáneo en nuestra región no se ha construido en el aislamiento, sino en la constancia, la conversación y el compromiso con lo común. Su quehacer es testimonio de cómo el arte puede ser al mismo tiempo herramienta, espejo y grieta; un lugar donde lo personal se vuelve político y lo estético se transforma en acción.

Martha, con una trayectoria de dos décadas presenta en esta ocasión, una serie de pieza, en la que nos deja ver los resultados de un laboratorio en donde junto a 5 artistas gráficas se explora la naturaleza del amor a través de las experiencias de cada una de ellas; de las vivencias personales, de la ausencia de este sentimiento o de los símbolos construidos a través su vida como personas y como artistas.

La galería Raúl Gamboa, alojada en el Instituto Potosino de Bellas Artes exhibe las piezas resultantes de dicha indagación que lleva como nombre "Cómo construir el amor", en donde nos ofrece el espacio ideal para la reflexión amorosa sobre la que todos tenemos opinión y argumentos. "Bonita" de las definiciones de diferentes autoridades como diccionarios, filósofos o sociólogos, el análisis desde la neurociencia, la experiencia de la artista, la transformación textil y tipográfica, el reflejo como observadores y la interacción real con la obra, hasta componer un conjunto que, en su totalidad regala el microcosmos del concepto personal que Martha quiere comunicar.

Amor como lo mejor o lo más bueno a lo que alguien puede aspirar, amor como la fantasía infantil, como la ausencia de figuras importantes en la infancia, como cobijo, resguardo o generosidad así símbolo de asombro y agradecimiento; son algunas variantes de las emociones que veremos reflejadas en diversos formatos en esta pieza expuesta en su alma mater: bellas artes.

Martha, además de comprometida con su profesión, enfoca sus temáticas más allá de una expresión individual; ella busca la unión de la colectividad, cree en la bondad y la benevolencia aún en el más desgraciado de los seres humanos y nos regala esta mirada tan personal y tan necesaria para una sociedad a veces extraviada entre las vivencias reales y la tecnología.

Amor como lo mejor o lo más bueno a lo que alguien puede aspirar, amor como la fantasía infantil, como la ausencia de figuras importantes en la infancia, como cobijo, resguardo o generosidad así como símbolo de asombro y agradecimiento; son algunas variantes de las emociones que veremos reflejadas en diversos formatos en esta pieza expuesta en su alma mater: Bellas Artes.

Los invito a recorrer cada una de sus piezas con el corazón y la mirada abiertos a las posibilidades amorosas que ha creado.