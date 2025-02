JERO GLÍFICOS

Qué pasó? Que el cambio de fecha para la entrada en vigor de la reforma constitucional antinepotismo se convirtió en una victoria pírrica para el gallardismo.

Las dudas saltan luego de que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y en apariencia la principal beneficiaria de la modificación hecha en el Senado, ha dicho y reiterado que ella no será candidata a suceder a su marido. Pero también surgen interrogantes, y con mucha fuerza, porque en su mañanera de ayer la presidenta Sheinbaum, visiblemente molesta, dijo que el cambio lo hicieron “unos senadores” para que se pudiera aprobar su iniciativa y quedara plasmada en la Constitución, pero que ella no creía que alguien en un cargo de elección se atreviera a proponer a un familiar cercano para sucederlo en el 2027, y que si lo hacía estaba segura de que el pueblo lo rechazaría. El que entendió, entendió.

La verdad no sé si lo que ahora les voy a contar tenga relación con lo narrado en los párrafos anteriores, pero lo cito porque me parece mucha coincidencia: el martes mismo por la tarde, los liderazgos locales de Morena y de la 4T recibieron instrucciones muy precisas de sus superiores. Quien me compartió la información fue muy lacónico: “Nos dijeron que de aquí en adelante vamos solos en todo”. Me queda por aclarar, y prometo hacerlo pronto, si ese ir en solitario incluye también al Congreso del Estado y a las delegaciones federales que en cosa de días estarán ocupadas por reconocidos militantes morenistas.

Primero con un comunicado entregado a la prensa nacional la noche de ayer y luego con declaraciones a noticieros matutinos en la radio potosina, doña Ruth ha dicho que no será candidata a la gubernatura en 2027, aunque la Constitución se lo permita. Incluso ha ido más allá y dice que por ella la modificación legal debió aprobarse como la envió la presidenta Sheinbaum y no retrasarla al 2030.

Por supuesto que decir hoy que no se será candidato o candidata dentro de dos años no son palabras labradas en piedra, como ya lo vimos con el propio Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento insistió en que a él lo dieran por muerto y ya ve usted lo que pasó.

El descarte de sí misma que ha hecho la señora Ruth, no deja a su marido sin recursos nepóticos para buscar la prolongación de su poder, pero solamente le quedaría su señor padre, y aparte de que la relación entre ellos es complicada y frecuentemente convulsa, anda por ahí el video donde desde la plaza de Fundadores, ante miles de espectadores, le gritonea al gobernador Juan Manuel Carreras que si no reconoce el triunfo de su hijo le van a ir a partir su quien sabe que madre. Deje usted la mala imagen que genera un testimonio así, lo grave es que eventualmente podría ser hasta base para impugnar legalmente su candidatura ante las autoridades electorales.

En su encuentro matutino con los medios de comunicación, la presidenta Sheinbaum mencionó de pasada que el dictamen aprobado un día antes en el Senado pasaría luego a la Cámara de Diputados para ser ratificado. Tal referencia hizo pensar a algunos que ahí se podría recontra reformar, pero no lo creo. Para empezar porque el pastor de la mayoría morenista es el exgobernador zacatecano Ricardo Monreal, cuyo hermano David es el actual mandatario del vecino estado y muestra intenciones de entregar el sillón a su hermano menor Saúl.

Quedan preguntas en el aire. Por ejemplo, en el caso del gallardismo: ¿Por qué presionar para alterar la iniciativa presidencial que afectaba su proyecto caciquil vía nepotismo y luego deshacerse de su carta más útil para ese propósito? Si alguna relación guardan los hechos, ¿qué hay detrás de la instrucción a los liderazgos morenistas y cuatroteístas potosinos de que en el futuro van solos en todo? Vale la interrogante porque si únicamente se tratara de la cuestión electoral, el mensaje sería para la dirigencia partidista.

Sostenida esa estrategia de ir sin otros aliados -quizá con el PT sí porque son más dóciles-, eso significa que el candidato o la candidata del Verde gallardista tendría que derrotar al candidato o candidata de Morena. Así por encimita como que tal posibilidad no tiene nada de extraña, salvo por el hecho de que a nivel nacional Morena, Verde y PT mantienen su alianza político-electoral. O sea ¿Chócala allá y chifla a tu máuser aquí? ¿O cómo?

Antes de que alguien me diga que eso ya sucedió en el 2021, diré que en aquel momento hubo dos actores protagónicos que ya no existen: el facilito de Mario Delgado y el cobarde güerito Carreras que quiso asegurarse su tranquilidad futura y empinó a su estado, a su partido y hasta a su ya no me acuerdo qué.

Tengo la sospecha de que quien ha de andar muy contento, aunque lo disimule, es Juan Carlos Valladares Eichelman.

XOLOL, OTRA VEZ

La semana anterior abordamos el tema de Xolol desde el ángulo de lo absurdo que resulta que mientras reclusas con sus familias en esta capital estén siendo trasladadas a Tancanhuitz, otras de origen zacatecano que estaban internadas en un penal federal de Coatlán del Río, Morelos, hayan sido traídas a La Pila, para acercarlas a sus familiares. Esto y la tiranía del espacio dio por resultado que se nos quedaran en la libreta otros datos. Por ejemplo, la sarta de mentiras oficiales que se han arrojado a los potosinos para tratar de encubrir lo que claramente es un abuso de autoridad y un acto de crueldad.

Para empezar, el ya casi exsecretario de Seguridad Pública, José Luis El Honestísimo Ruiz Contreras, miente cuando dice que el traslado de internas es en acatamiento de la recomendación 73/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según la cual nuestro estado debería contar con un penal exclusivo para mujeres. Eso es en esencia una mentira. Lo que realmente dice ese documento es que de ser posible, se dote a las mujeres privadas de su libertad de un reclusorio exclusivo para ellas, o si no, que se acondicionen las áreas femeniles de los reclusorios mixtos, para que no haya comunicación ni interacción entre hombres y mujeres. O sea, de obligatorio, nada.

La CNDH nunca dijo ni insinuó que el reclusorio exclusivamente femenil tuviera que estar a cientos de kilómetros de distancia del lugar de origen de la gran mayoría de las internas. Alejarlas de sus familias vulnera un derecho reconocido internacionalmente a las personas privadas de su libertad. Además, como hemos dicho, está científicamente comprobado que la convivencia con sus parientes, sobre todo si se trata de sus hijos o sus padres, desalienta pensamientos suicidas, provoca menos conductas agresivas o violentas y contribuye mucho a la tranquilidad de los reclusorios.

Más aún. Ha dicho Ruiz Contreras que la recomendación de la CNDH dio origen a un decreto que dispuso el acondicionamiento del penal de Xolol, Tancanhuitz, que originalmente era mixto. Ojalá el todavía secretario de Seguridad pueda decirnos, o decirle a quien mejor le parezca, en qué edición del Periódico Oficial del Estado apareció ese decreto, porque no lo hemos podido localizar.

Luego, una inolvidable diputada del partido Verde, Roxanna Hernández Ramírez, la misma que por descuido les envió a sus entrevistadores un mensaje de texto donde los llamaba güeyes y faltos de intelecto, tuvo la osadía de decir públicamente que había visitado la cárcel de Xolol y había encontrado que las internas estaban todas muy contentas, satisfechas y felices, tanto que algunas de ellas ya ni querían salir de ahí. Hay que reconocer que doña Roxanna es alguien con conciencia capaz de remorderle, porque ya publicó en sus redes que está arrepentidísima de haber dicho la sarta de barbaridades que dijo.

Aún si no se hubiera retractado la señora legisladora, pero qué bueno que lo hizo, de manera indirecta la desmintió a poco andar El Honestísimo, quien la semana pasada anunció una inversión de 10 millones de pesos para arreglar espacios y mejorar servicios en Xolol. Si aquello es casi el paraíso, ¿para qué invertirle?

Antes de ir a los Comprimidos debo expresar mi admiración a lo que no se bien a bien si es valentía, descaro o demostración de algo de nuestro ilustre secretario de Seguridad Pública. Van por lo menos tres veces que el gobernador le dice que ya tiene que renunciar por andar de chapulín buscando una magistratura del Poder Judicial del Estado, y las mismas que lo tira a lurias. Esos son calzones.

Comprimidos

Dicen, y dicen bien, que no hay mejor prédica que el ejemplo. O sea, que en lugar de sermonear, advertir o amenazar, es mucho más eficaz poner la muestra y hacer lo correcto. Este pensamiento me vino a la mente al leer, con estupor, que el gobernador Gallardo Cardona fustigaba a no sé cuántos patronatos y organismos autónomos por no rendir cuentas de sus manejos financieros. ¿Y el patronato de la Feria? Va a su cuarta edición y es hora que no informa nada. O sea, ¿los deberes de transparencia nada más son para los simples mortales?

Sin hacer mucho ruido, en semanas anteriores han sido cambiados los titulares de las delegaciones federales de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del ISSSTE y de la Secretaría de Gobernación. Darío Fernando González Castillo, Guillermo Rivera Vázquez, Mónica Crespo Pacheco y Soledad Carreño Linares, respectivamente. Pronto ocurrirá lo mismo en las delegaciones de la SICT, a donde arribará el exsenador morenista Elí Cervantes Pérez; en la Condusef, que será puesta en manos de Joana Jara Agundiz; de Liconsa, con Sergio Martínez Monroy. José Blanco Barrios asumirá la oficina de la Comisión Nacional de Vivienda. Luego seguirán otros cambios más. Lo interesante es que todos los que ya están y los que vienen en camino son cuadros morenos: candidatos a diversos cargos de elección popular, exalcaldes y cosas por el estilo.

La víspera de ser votado en el pleno del Tribunal Estatal Electoral, el dictamen relativo a la impugnación de Enrique Galindo Ceballos contra su arbitraria expulsión del PRI, era en sentido favorable. Es decir, le concedía la razón al alcalde. En uno de sus recesos como Damo de Compañía, se enteró Lupe y montó en cólera. De inmediato llamó a los magistrados y les ordenó cambiar el sentido del fallo, cosa que de inmediato hicieron. No sé por qué le tienen tanto miedo. Sus encuestas tendrán.

Otro día habrá que tocar el tema a fondo, pero por lo pronto les cuento que traigo la sensación de que Gallardo está cometiendo un grave error al dejarle las manos sueltas a Lupe para imponer a sus cuates en el Poder Judicial del Estado. El día del futuro que necesite algún servicio en ese ámbito, va a tener que pedírselo primero a su colaborador que, según El Inútil Héctor Serrano, tiene sus días contados en la General de Gobierno.

Hasta el próximo jueves.