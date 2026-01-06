La economía mexicana en el 2025

El principio del fin. En la mitología germánica (nórdica), este hecho se centra en el Ragnarok (el fin del mundo de la mitología germánica),

el apocalipsis donde Fenrir, el lobo gigantesco (hijo del dios Loki y la giganta Angrboda) es liberado y debora al dios Odín, desatando la destrucción (posteriormente, Fenrir es derrotado por Vioarr, uno de los hijos de Odín). Este momento marca el inicio de la guerra final entre dioses y gigantes, y así se puede ver como el principio del fin de algo establecido. P.D. "El principio del fin" ya dio inicio en Venezuela.

México, la economía número 13 en el ranking de 190 países, cierra sus números con altibajos. Esto es debido en buena medida a factores externos y también a políticas internas. Se habla del tema de la pobreza y se menciona que ésta disminuyó, sin embargo, al finalizar el año, vemos que la población sigue enfrentando carencias básicas. El tener más ingresos o mayor salario, no necesariamente significa una mejor calidad de vida. En un estudio llevado a cabo por "México, como vamos", con datos del INEGI, en porcentaje, la población en carencia de acceso a la alimentación nutritiva es del 14.4 %, de acceso a la seguridad social es del 48.2 %, de servicios básicos a la vivienda registró un 14 %, carencia al acceso a los servicios de salud el 34.2 %, calidad y espacios de la vivienda un 7.9 %, y en rezago educativo un 18.6 %.

Durante el año 2025, nuestra economía mostró una desaceleración significativa, con un crecimiento estimado del PIB del 0.4 %, esto, debido a una política monetaria restrictiva e incertidumbre a la inversión productiva nacional y extranjera (la inversión extranjera ascendió a 48 mil millones de dólares, de los cuales el 97 % fue reinversión y el 3 % capital nuevo). La inflación estará en el 3.75 % (noviembre 2025). Se dio un crecimiento sostenido en las exportaciones no petroleras del 16 %. Las exportaciones petroleras disminuyeron. En empleo formal se registró un récord de afiliados al IMSS con 22.8 millones de puestos, sin embargo, hubo una caída en el registro de patrones de este Instituto. La balanza comercial tuvo superávit (menor a los años anteriores). En el concepto de capacitación de mano de obra (técnicos), ésta no creció. Las reformas como la Judicial y el tema de la inseguridad, también influyeron en la baja inversión privada . Las remesas que México recibe, principalmente de Estados Unidos, este 2025 caerán a 60 mil millones de dólares. El tema de los aranceles es un factor determinante para que la economía nacional reciba capital productivo.

Al finalizar el año 2025, México tiene un desafío en el tema de la inflación, el crecimiento económico y la inversión productiva. Continuó una diferencia económica y productiva entre los estados del norte y del sur del país. Al día último de diciembre el precio de barril de petróleo cerró a $ 54.9 dólares. Los empleos formales generados fueron 599 mil 389 (noviembre). El bajo apoyo al sector salud y educación, también fueron factores que incidieron en una pobre economía y en el crecimiento de la informalidad, la cuál ascendió a 36 millones de personas. La falta de apoyo técnico y financiero (micro y pequeñas empresas) fueron determinantes para que nuestra economía no alcanzara el crecimiento del PIB estimado, así mismo, la tramitología para la apertura de negocios ha sido un lastre para la mayoría.

El tema más sensible para que nuestra economía muestre un futuro cierto, es el comercio bilateral con EU, ya que durante el 2025 se comercializó un monto de $ 900 mil millones de dólares. Somos el país que más le vende a la Unión Americana. Del nuevo T-MEC y de los aranceles dependen millones de empleos. En cuanto a las acciones de México ante este escenario, se da la urgencia de diversificar mercados, fortalecer la base productiva y la infraestructura exportadora, así como modernizar los marcos regulatorios.

P.D. CUANDO TÚ MISMO CARGAS TU AGUA, APRENDES EL VALOR DE CADA GOTA.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ENERO DEL 2026.