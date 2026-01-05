A favor de la captura de Maduro

Como mexicano, abogado y defensor de los derechos humanos, estoy totalmente de acuerdo y a favor de la captura de Nicolás Maduro, por lo que en público y en privado sostengo mis palabras con los cuatro argumentos que a continuación me permito compartirles. No espero que estén de acuerdo conmigo, sólo los expongo al amparo de la libertad de expresión que aún tenemos en esta Nación.

Comienzo: 1. En julio de 2024, hubo elecciones Presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, equivalente al INE mexicano, ratificó el triunfo de Nicolás Maduro, pero no presentó ni una sola acta de esa votación, en contraste la oposición exhibió públicamente las actas recuperadas por sus representantes de casilla y con un 73,2% de esas actas -obtenidas de modo casi heroico por la oposición-, el resultado le otorgó a Edmundo González Urrutia 6,25 millones de votos frente a 2,28 millones de sufragios de Maduro, es decir una irreversible ventaja, estas actas fueron presentadas a la comunidad internacional y el Centro Carter las presentó ante la OEA, desde donde se insistió a las Instituciones electorales venezolanas hicieran públicas las actas que validaban el "triunfo" de Maduro, lo que hasta el día de hoy nunca ocurrió, por el contrario el Tribunal Supremo de Venezuela, con juristas afines al régimen, validaron su elección.

Ergo, el último "mandato presidencial" de Nicolás Maduro no emanó de una elección libre y democrática, no fue reconocido por decenas de naciones europeas, ni por Estados Unidos, por tanto Nicolás Maduro obtuvo el poder a través de un golpe a la democracia. 2. Amnistía Internacional documentó que, luego de esas "elecciones" las autoridades "Bolivarianas" (Guardia Nacional y Policía Nacional) intensificaron su política de represión, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, al menos 24 personas murieron, entre ellos dos niños, consecuencia de la represión gubernamental por las protestas al fraude electoral y el nombramiento de Maduro. La mayoría de esos homicidios fueron ejecuciones extrajudiciales.

Hubo casos generalizados de detención arbitraria por motivos políticos, desaparición forzada y tortura. Según las cifras oficiales, desde el 28 de julio de 2024 se practicaron más de 2.000 detenciones, se denunciaron actos de tortura en centros de detención, incluidas palizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual contra las mujeres.

Desde luego sin contar los miles de muertos y encarcelados durante sus anteriores mandatos. Por cierto, sobre estas graves violaciones a los derechos humanos, el Gobierno de México guardó silencio, "calló como momia". 3. Un fiscal de Nueva York acusó formalmente a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, por los cargos de: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas, esto en sociedad con algunos de los narcotraficantes y organizaciones narcoterroristas más violentas y prolíficas del mundo, como el tren de Aragua y el cartel de Sinaloa. Por estos cargos se generó una orden internacional de captura en su contra, no contra el Presidente de una nación, sino contra un fugitivo del mismo nivel que en su momento lo fueron: Osama Bin Laden, Joaquín Guzmán o Genaro García Luna. 4. Se acusa a los Estados Unidos de "invadir" Venezuela y "violar" su Soberanía. Hasta el día de hoy, no hay tropas, ni marines por las calles de Caracas o de alguna otra Ciudad, Venezuela es gobernada por su Vicepresidenta quien, seguramente pronto convocará a elecciones, que estoy cierto serán las más vigiladas de su historia, sus Poderes (Legislativo y Judicial) continúan funcionando y los operan venezolanos, luego entonces no hubo ni habrá tal invasión.

Respecto al concepto "Soberanía" este término a nivel conceptual fue construido en 1575 por Jean Bodin, en su obra: "Los Seis Libros de la República", siendo al interior la "legitimidad de origen del poder público" su principal activo, es decir, que el "pueblo" libremente haya decidido a quien le concede el poder y al exterior, la comunidad internacional reconoce ese mandato sí y solo sí cumple con esa legitimidad, sin que al no hacerlo, signifique que deje de reconocer al Estado Nación, lo cual, como puede advertirse no es el caso, pues Venezuela sigue siendo una nación independiente y soberana.

En conclusión, lo único que ocurrió el fin de semana en Caracas fue la captura de un presunto delincuente internacional, eso sí muy bravucón, fuertemente custodiado por mercenarios cubanos. Finalmente, mis detractores dirán que Trump va por el petróleo, como negarlo si él ya lo dijo, pero por si Usted no lo sabe a diferencia de Cárdenas en 1938, México sí pagó su expropiación, en cambio los gobiernos de Chávez y Maduro desde 2007, por decreto, tomaron control de las refinerías que funcionaban con participación privada norteamericana: ExxonMobil, Chevron, y Conoco Phillips, así como de 60 empresas más, y que cree, no las pagaron, ni reconocieron la deuda en instancias de arbitraje comercial internacional, vendían ilegalmente el petróleo en una especie de "huachicol internacional", -le suena familiar-, se debe pagar la deuda, punto. Esta columna la dedico a mis amigos venezolanos: Chano, Marcia y Elvis férreos opositores, sólo ellos saben lo que vivieron. Que sea un excelente 2026.

