La economía informal en México

Un hombre que se niega a rendirse

tiene fortaleza moral. Puedes derribarlo, quitarle todo, y aún así encontrará

la manera de levantarse. Su fuerza no viene de la comodidad, viene del dolor, de la pérdida de las noches en que no tenía nada más que su propia voluntad para seguir adelante. Puedes dudar de él, puedes descartarlo, pero no puedes quebrarlo porque un hombre que ha decidido seguir luchando ya ha ganado.

La informalidad laboral incluye no sólo el sector informal (pequeños negocios) sino también trabajo doméstico y empleo en empresas sin seguridad social. En México, se registrará la informalidad durante este año 2025 en un 55.4 % de la ocupación total, el nivel más alto de los últimos tres años, y con ello afectando principalmente a las mujeres y mostrando cada vez mayor diferencia en este tema entre las entidades federativas del norte y las del sur del país. El crecimiento de la economía informal, también pone en evidencia las fallas estructurales (falta de apoyo gubernamental y poco acceso a créditos bancarios) que limitan el desarrollo. En la tasa de informalidad laboral (TIL), 33 millones de personas de la población económicamente activa (PEA) están ocupadas. Esto representa un incremento del 0.8 % en relación al 2024, donde el 55.9 % son mujeres y 55 % hombres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la variación regional del empleo, Estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala e Hidalgo, tienen tasas muy altas de economía informal (71 %), mientras que Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur tienen tasas más bajas (36 %). La economía informal aporta 1 de cada 4 pesos del PIB de México y emplea a más de la mitad de los trabajadores. Esta economía opera fuera de los registros legales básicos, así como modalidades de informalidad laboral e informalidad de negocios, esquemas que generan ingresos, pero carecen de protección legal plena. Para el tercer trimestre del 2025 la población económicamente activa (PEA) del país fue de 61 millones 303 mil personas (mayores de 15 años), y la población no económicamente activa (PNEA) fue de 41 millones 765 mil personas.

Las características principales de la informalidad son: no hay contrato ni estabilidad laboral. No se pagan impuestos o se pagan de forma irregular. No hay acceso al IMSS, INFONAVIT, ni ahorro de retiro. Ingresos variables y por lo general, bajos. Las causas del trabajo informal son la falta de empleos formales suficientes. Bajo nivel educativo o pocas oportunidades de capacitación. Necesidad económica inmediata. Trámites complicados o costosos para formalizar un negocio. Para el país: menor recaudación de impuestos, desigualdad económica, menor productividad.

Posibles soluciones: facilitar la creación de empleos formales. Simplificar trámites para pequeños negocios. Mejorar el acceso a educación y capacitación. Crear fondos de financiamiento para micro y pequeños negocios. Crear programas de apoyo a la formalización laboral. Esto, y mucho más, se requiere para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos que están sin los servicios básicos del ser humano.

ESTA NOCHE DEL 24 DE DICIEMBRE,

MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO

CELEBRAMOS EL NACIMIENTO DE

NUESTRO NIÑO DIOS, JESÚS. ES UN

MOMENTO DE UNIÓN FAMILIAR Y

AGRADECIMIENTO HOY Y SIEMPRE.

LES DESEO UNA NOCHE BUENA DE PAZ Y UNA NAVIDAD DE ALEGRÍA. GRACIAS DIOS.

P.D. Nunca le cuentes todo a una persona,

podrías estar educando a un enemigo. La lengua

ha destruído a más hombres que la espada, ya que

las palabras una vez liberadas no pueden ser

recuperadas. Lo que revelas hoy en confianza

puede usarse en contra de ti mañana, es ahí, cuando la lealtad se convierte en envidia.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO DICIEMBRE DEL 2025