La Herencia Maldita Ecológica

(1era parte)

En días pasados googleé la frase “Agenda verde en San Luis Potosí” y me encontré con publicaciones e información importantes. En diversos sitios de noticias aparecieron estos resultados:

“En 2022 agenda verde en SLP: Ricardo Gallardo Cardona.- El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona anuncio (sic) una propuesta para multar a todas las personas que tienen basura en la vía pública o que contaminen el medio ambiente para lo cual realizará una iniciativa para regular el cuidado del medio ambiente.”

“SLP contará con Agenda Verde en el 2022.- El cuidado del medio ambiente es una de las prioridades para la administración estatal. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado … aseguró que el próximo año San Luis Potosí contará con una Agenda Verde para priorizar el cuidado del medio ambiente, tema que calificó como una obligación ante una entidad que no cuenta con una legislación en la materia. El mandatario mencionó que en el mes de enero presentará la primera iniciativa ante el Congreso del Estado para el cuidado del medio ambiente, agregó que además de sancionar a quienes no realicen una disposición adecuado (sic) de los residuos, también se buscará regular a las empresas de la zona industrial en términos de contaminación. --Queremos ya una ciudad ordenada y limpia, aparte de todos los contaminantes que tenemos en la zona industrial con empresas que no han sido reguladas y que se tienen que regular, tenemos que ver que dejen de contaminar de esa manera, además, la gente sigue tirando basura por todos lados, después vienen las inundaciones y otro tipo de problemas, hoy tenemos que tener la cultura del cuidado del medio ambiente---, señaló.”

“[En video] El desarrollo de SLP será limpio y con apego a leyes: Ricardo Gallardo.- El Gobernador … anunció la creación de una agenda verde. Se acabó en San Luis la era de la explotación indiscriminada y voraz de los recursos naturales, a partir de este Gobierno habrá una reglamentación estricta y puntual para evitar saqueos que han provocado y derivado en desastres naturales, anunció el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona. En su mensaje, subrayó que San Luis Potosí … deje de ser un botín, porque ya no es posible soportar otros 50 años de crecimiento sin control y de expansión de las urbes y ciudades a discreción personal de las autoridades y no de las Leyes”.

El Gobernador precisó que el desarrollo es posible y será impulsado de manera sostenible y con pleno respeto a la gente y el medio ambiente, pues “debemos cuidar a la entidad y sus recursos como nuestra casa que es y que corresponderá a las nuevas generaciones ocupar”, además de que aseguró que en este nuevo Gobierno se habrá de garantizar una nueva cultura ecológica con el apoyo de la población.

“Compromete Gallardo que el desarrollo de San Luis será limpio y con apego a leyes.- Reprobó que la tala insaciable, el desmonte, la urbanización sin límites y el sobre aprovechamiento de los mantos acuíferos propicien riesgos e incluso peligros para la población misma.”

“Instalan comité de fideicomiso para administrar recursos para desastres naturales.- En su mensaje durante el acto protocolario, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona subrayó que San Luis Potosí tendrá desde ahora una agenda verde para hacer de nuestro estado un lugar limpio, ordenado y amigable.”

Pero, al día de hoy, NO existe la agenda verde para San Luis Potosí que indicó el Gobernador estaría desde enero del 2022.

Eso lo analizaremos en la siguiente entrega.

Delírium trémens.- Recordando publicaciones, en mi Twitter @luisglozano podrán encontrar esta cita del 2019:

“En este sentido, González Lozano calificó la propuesta del “hoy no circula” como “una estupidez, porque si no podemos diagnosticar la calidad del aire para qué poner un ‘hoy no circula’, si yo no sé qué hay en la atmósfera; tenemos que diagnosticar para ver qué vamos a hacer”.

