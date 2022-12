(2da parte)

Al inicio de esta administración estatal, el Gobernador Ricardo Gallardo comenzó a utilizar la frase “La Herencia Maldita”, refiriendo que no es sólo un discurso sino una postura de ser implacables en la defensa del patrimonio de las y los potosinos, dado que su gobierno significaba el cambio, rechazando la continuidad de un régimen corrupto y distante de la sociedad. Recientemente en su primer informe de gobierno indicó que “En un año ya se le dio la vuelta a la herencia maldita” y recalcó que su gobierno es “para los que tienen, para los que no tienen y para los que quieren más”.

Lástima que en materia ambiental Ricardo Gallardo nos ha engañado porque al día de hoy no ha presentado ninguna agenda verde y sólo ha perpetuado la Herencia Maldita Ecológica. Han pasado 440 días desde que tomó posesión y 383 días desde su manifestación pública de que tendríamos una Agenda Verde, sin ello.

El Gobernador Gallardo ha mostrado su gusto por la Jardinería, es decir lo cosmético, pero no por la Ecología, que representa la atención de fondo de los problemas ambientales. Esto nos lleva a decir que el futuro medioambiental de San Luis Potosí tiene el mismo destino que lo ocurrido en los sexenios fatales para nuestro entorno de Toranzo y Carreras.

Y sí, en materia ambiental tenemos un Gobernador ocurrente, solitario, aislado, ignorante y sin asesoría alguna, de constantes contradicciones.

Antier declaró que las casetas de monitoreo de la calidad del aire no funcionaban (lo que es cierto) pero el inútil de SEGAM lo contradice diciendo en forma ambigua que no son obsoletas, sino que están desactualizadas(sic).

Luego declaró que enviaría al Congreso del Estado una “iniciativa verde” con un capítulo relacionado a la regulación del uso de vehículos, precisando que “si las personas no empiezan a ser más conscientes sobre el uso de sus autos y el impacto que se genera por las emanaciones contaminantes al ambiente, el desarrollo de un programa tipo Hoy No Circula es una posibilidad latente”, y advirtió que la reforma ayudaría mucho a la ciudad, al tiempo de aclarar que no se quiere llegar al extremo de restringir un día a la semana el uso del vehículo, “pero si no lo hacemos, tarde o temprano podríamos caer en eso, dada la contaminación que ya tenemos en la zona metropolitana”. Semanas después afortunadamente desistió de esa tontería.

También que para el 2023 entraría un nuevo “impuesto verde” dirigido a empresas y negocios con actividades que dañen el medioambiente, medida impositiva que permitirá regular a la industria “porque queremos que lleguen más inversiones, pero también que sean sustentables y se proteja al medio ambiente”. Aseguró que el análisis para la creación de ese impuesto tiene su sustento jurídico en un “Plan Medioambiental”, elaborado con la participación de especialistas e investigadores. ---por cierto, personalmente hablé con muchas personas que laboran en su gobierno y me aseguraron que ese plan nunca existió lo cual fue confirmado públicamente en medios por el diputado Eloy Franklin---

Semanas después el Gobierno Estatal declaró que para apoyar a las familias potosinas y no generarles afectación económica, la iniciativa de Ley de Ingresos 2023 presentada ante el Poder Legislativo, no contemplaba el llamado “impuesto verde”. ¿entonces los dichos del Gobernador acerca del cuidado del entorno?

Y lo peor de la continuidad de la Herencia Maldita Ecológica fue colocar a Jesús Emmanuel Ramos Hernández como titular de la SEGAM. En esa dependencia se requiere a un amplio conocedor del medioambiente y es evidente que él no lo es y su curva de aprendizaje (si hay tal) es una negligencia asesina.

Debemos recordar que el 28 de septiembre del 2021 la asociación Cambio de Ruta presentó al titular de la SEGAM un cuestionario con 25 preguntas elaborado por abogados, científicos y población civil que apoyan a la organización, con la intención de conocer más a fondo al nuevo titular de la dependencia, así como la política pública que instauraría el gobierno actual. Este cuestionario no sólo se realizó en vista de las dificultades que se tuvieron con la anterior titular de la SEGAM, Yvett Salazar Torres, cuya gestión se caracterizó por la opacidad y la inacción, sino también porque se consideró que Jesús Emmanuel Ramos carece de idoneidad para ocupar el cargo, como sucedió la anterior secretaria, lo cual ahora se confirma.

Tal parece que este será otro sexenio perdido, cuando ya no tenemos tiempo para reparar nuestro entorno o mejorar nuestro entorno, porque estamos en plena emergencia climática.

Delírium trémens.- Que transparente el titular de la SEGAM que la colocación de un sistema de monitoreo en Rioverde, S.L.P., es gracias a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 801/2018, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito, y que al día de hoy existe un apercibimiento por incumplimiento a la ejecutoria de amparo.

@luisglozano