(Última parte)

La Agenda Ambiental es definida como “un instrumento de resolución de la gestión ambiental”, los problemas son transformados en objetivos generales y específicos. Esa definición requiere trabajo multidisciplinario atendiendo a que los problemas climáticos no son aislados y demanda procesos participativos. La ecología, como otros grandes problemas de la sociedad, no puede desconocer la multiplicidad de actores, miradas e intereses.

Todas las autoridades, incluido este gobierno, deben observar en todo momento el “Acuerdo de Escazú” que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos climáticos, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

El tema verde de nuestro territorio debe formar base de los tópicos fundamentales pues como lo hemos expresado siempre, sin medio ambiente no hay salud, ni economía equilibrada, mucho menos calidad de vida para los potosinos.

Por eso exhortamos al Gobernador a que rompa con la herencia maldita ecológica y tenga su administración un involucramiento responsable, para que con la ciudadanía como co-partícipe, se haga trabajo conjunto para dejar a las futuras generaciones un San Luis de calidad en todos los sentidos.

Llevamos meses sin una agenda verde pero confiamos que ahora sí exista una resuelva por lo menos estas preguntas: ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuál es el inventario de conflictos ambientales? ¿Hacia dónde queremos ir en términos ambientales? ¿Qué estamos haciendo hoy y qué estaremos haciendo (corto, mediano y largo plazo) en esa dirección? ¿Cuánto hemos avanzado? Las respuestas obtenidas con respaldo fáctico, técnico y científico nos dará una herramienta que permita la radiografía ecológica de nuestro Estado, de forma tal que actuará como brújula permitiendo a los ciudadanos y a las Instituciones observar las coordenadas en materia ambiental.

Desatender la política con matices ecologistas coloca en condiciones de vulnerabilidad a la población más frágil pues al exponerlos a los efectos colaterales de una naturaleza degradada, al desproveerlos de sus sustentos de vida, y al dejarlos indemnes ante fenómenos como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación y otros fenómenos derivados de la crisis ambiental, estamos gobernando de manera injusta. Consideremos que sin justicia ambiental no hay justicia social.

No sólo se desatiende el medio ambiente, sino que en nuestro San Luis se privilegian o toleran actividades contaminantes, que saquean nuestro territorio, contaminan el agua, aire y tierra, y además de arrasar con la naturaleza. No olvidemos Zonas como la Huasteca donde cuidar de forma eficiente los recursos beneficia a los habitantes que viven produciendo sus alimentos, así como fortalecer el eco-turismo, es decir tener un entorno sano puede generar una cadena de situaciones buenas: estándares aceptables de vida, salud estable, economía próspera y entradas económicas mediante del eco-turismo.

La degradación ambiental es incompatible con la vida digna que todos los potosinos merecen por lo que esperamos que el Gobernador Ricardo Gallardo y su Gabinete se comprometan a realizar acciones efectivas con una Agenda Verde que se conozca en breve, que sea sólida, bien definida, que se cumpla y que sea medible por la ciudadanía.

Delírium trémens.- 1.- El lunes 13 de diciembre del 2021 se publicó en el DOF el decreto de ANP de la Sierra de San Miguelito; pero ese papel no sirve sin programa de manejo y al día de hoy NO existe, por lo que no hay nada que festejar y confirma que en la 4T se promueve la “Ecología Cosmética”.

2.- Pensándolo bien sí es buena idea que Claudia Sheinbaum asesore a Ricardo Gallardo en materia ambiental; por lógica lo primero que le dirá es que al frente de la SEGAM debe tener un perfil adecuado, tal y como sucede en la CDMX. Allá la Secretaria del Medio Ambiente es Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la UABC, maestra en Ecología Marina por el CICESE, licenciada en Oceanografía por la UABC y egresada del Programa de Liderazgo Ambiental del Colegio de México (LEAD); el de aquí es Contador Público sin preparación en ecología.

3.- Felices fiestas, los veo en enero del 2023…

@luisglozano