La indefensión y sus versiones

Hay una canción del grupo uruguayo Cuarteto de Nos que dice así: «Gritaron más alto, / jugaron más sucio, fueron más astutos, / nos acorralaron. / Ganaron los malos. Y sí, esto es así, / toda una maquinaria atrás para aturdir, / padrinos y mecenas que nunca se ven, / que solo compran a los que dicen Amén».

No perdamos la capacidad de indignación. Que no ganen los malos.

Mientras canta Ovidio y vemos si hay acciones rotundas o como siempre, hay tanto de lo que podríamos hablar. Sigue el Instituto Nacional Electoral (INE) juzgando qué es violencia de género a su muy leal saber y entender, y en Puebla ya instalaron 10 torres móviles de vigilancia, con lectores de placas y reconocimiento facial. Robaron un camión que dicen iba cargado de concentrado de oro y plata y la empresa no puso denuncia. Una argentina y el dueño de una tienda de electrodomésticos creen que pueden insultar a todo mundo y salirse con la suya (ahí sí la autoridad se hace de la vista gorda). Mucha muerte por aquí y por allá.

Gracias a que su caso se hizo viral, se logró evitar que el profesor Esteban Canchola fuera a la cárcel o pagara los seis millones de pesos que pedía la familia de su alumno Damián, de 10 años, de cuya muerte lo acusaban. No es que lo declararan inocente, pero gracias a la presión del magisterio y de muchas otras personas se logró reducir su sentencia a prisión domiciliaria y el pago de una multa menor.

Según se sabe, el maestro Esteban fue acusado de “omisión de cuidados” tras la muerte del menor en octubre de 2023, en la primaria Eucario Zavala de Mexicali, Baja California. El fallecimiento se debió a un golpe en la cabeza antes del horario de clases, en el turno vespertino. Después del recreo Damián le habría dicho a Esteban que se sentía mal, se le entregó a sus padres y en una clínica lo dieron de alta a pesar de que presentaba vómito. En la madrugada perió el conocimiento y sobrevino la muerte cerebral.

Ya no es como en mis tiempos, je. Ahora andan en otras sintonías. No en todas las escuelas, claro, pero hay alumnos y alumnas de secundaria que, como saben que ya no hay reprobación tan fuerte, hacen lo que quieren, o sea nada. Hay quienes tienen vida sexual activa y otros que ya tienen vicios. La descomposición familiar juega un papel importante. En el caso de Esteban, quizá, ante la pérdida, los padres no buscan quién la hizo sino quién la pague. Hay muchos factores económicos y psicológicos que no han sido atendidos de manera adecuada.

En Milenio se publicó que en el Estado de México “para el ciclo escolar 2023-2024 en el nivel básico hubo mil 409 reportes de violencia, mientras que en media superior fueron 153”. Y la violencia va para todos lados.

No todos los profesores acusados injustamente tienen tanta suerte. Y quienes sí son omisos o negligentes en otras profesiones andan por ahí como si nada. Conozco varios casos donde una mala operación de parte de médicos descuidados ha dejado peor a varios conocidos. El miedo al quirófano tiene su sustento.

En otra publicación de Facebook se retoma el caso de María Liliana, de 27 años, maestra de primaria en Nacozari, Sonora, detenida en marzo de este año acusada de “corrupción de menores”. Supuestamente ofrececió marihuana a dos de sus alumnos. Dice la publicación: “Hoy enfrenta una acusación que puede destruir su vida y carrera, basada en dichos, sin evidencia sólida. Y mientras tanto, los medios ya la exhibieron, la sociedad ya la sentenció, y el sistema… guarda silencio”.

Nos leemos pronto.

