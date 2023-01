La industria automotriz en México

No es por lo que eres. Es por lo que transmites. Ahí está tu magia.

La industria automotriz ha venido creciendo en las últimas décadas a nivel mundial. En México, hasta finales de los años 50’s quienes operaban en el mercado nacional eran las tres principales marcas de automotores norteamericanas (Ford, General Motors y Chrysler) y a inicio de los años 60’s se abre la puerta a los vehículos europeos y asiáticos, con lo cual se crea una real competencia de calidad, precios de venta, mantenimiento, años de garantía, etc. y posteriormente, aparece una etapa que cambió la industrialización en nuestro país, esto sucede cuando se empiezan a fabricar autopartes y se da el armado de vehículos personales y de carga. Actualmente, es una rama industrial que representa 1.8 millones de empleos formales y un ingreso anual por exportaciones de 100 mil millones de dólares, el 25 % del total de las ventas al exterior de México. De esa dimensión es esta rama industrial.

Las ventas nacionales en el 2022, reflejaron un incremento del 7 % con respecto a los autos vendidos durante el 2021, sin embargo, el mercado automotriz mexicano aún se encuentra en un 17.6 % por debajo de los niveles del 2019, previo a la pandemia. Durante el año pasado se comercializaron 1 millón 86 mil 58 autos nuevos, donde NISSAN tuvo un volumen de venta de 168,940 unidades, un 15.6 % del total. GENERAL MOTORS creció a 165,117 unidades, un 15.2 % del gran total. En autos de lujo, la BMW comercializó 16,139 vehículos y MERCEDES BENZ 15,515 unidades. Las ventas de vehículos nuevos en el pasado mes de diciembre ascendieron a 120,861 vehículos, un 24 % superior a lo vendido durante el mismo mes en el año 2021. Es muy importante el apoyo gubernamental que se otorgue a esta rama industrial, generadora de empleo y de divisas por sus exportaciones.

Esta industria no está exenta de problemas ya que China ha estado posicionándose en la fabricación y armado de autos y actualmente es el principal proveedor de automóviles en el mercado mexicano. De un total de 651,710 vehículos importados de enero a noviembre del 2022 con 153,707 provienen de este país asiático. Algunas marcas de estas importaciones se armaban y fabricaban en India. Un hecho que está lesionando la generación de empleos y buen crecimiento de este sector productivo es la libre importación de autos usados de Estados Unidos con una antigüedad no menor a siete años, la cual operó durante el año pasado y se da una prórroga para los próximos meses de este año. El ingreso a nuestro país de estos autos usados fue muy similar al total de unidades vendidas en el mercado de vehículos nuevos y es claro que no todos estos autos traídos de la Unión Americana son para labores de campo o de trabajo urbano, ya que transitan libremente autos europeos y de lujo. Esta medida sí afecta a la economía nacional y desanima la inversión privada nacional y extranjera.

