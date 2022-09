La inflación en México

No estar de acuerdo no significa tener la razón o estar equivocado .Es sólo señal de que piensas diferente.

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país, durante un tiempo. La inflación se refleja en la menor adquisición de bienes y servicios. La disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es un impuesto invisible e ingrato. Las principales causas de la inflación suceden cuando la demanda (querer comprar) es mayor al número de bienes, los precios tienden a aumentar. También se presenta cuando el precio de las materias primas (cobre, petróleo, energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor que los utiliza aumente sus precios de venta para tener el mismo margen de utilidad. Cuando se prevé un aumento en los precios de materias primas, se aumentan los precios del producto terminado para no descapitalizarse y poder reponer el bien determinado. En muchos casos la inflación se da cuando se aumentan los sueldos a los trabajadores y los empresarios también aumentan los precios de lo que producen, y se origina un círculo vicioso de inflación. Cuando la inflación aumenta en porcentajes muy altos, del 30 o 50 % anual, se le llama inflación galopante y también se da un fenómeno más grave, la hiperinflación y ésta se determina cuando en forma mensual los precios aumentan en cifras mayores al 50 % y pueden llegar al 1,000 % en un año.

Existen varias teorías y mecanismos de contener la inflación, una de ellas es que los bancos centrales (banco del gobierno) aumenten sus tasas de interés a quienes tienen deuda pública y de esta manera, las tasas de interés en los préstamos que otorga la banca comercial al consumo (tarjeta de crédito, hipotecas, etc.) aumenta y se frena la demanda de productos, sólo que esta medida es una arma de dos filos, pues al detener la demanda de productos, se frena la industria que los produce y el comercio que los vende, lo cual origina una baja en el crecimiento económico y crea desempleo. La emisión de billetes de dinero por parte de los bancos centrales, debe ser respaldada por monedas duras, bonos, etc. de no ser así, el exceso de papel dinero en el mercado (circulante monetario) crea inflación ya que habrá más efectivo circulante que bienes y servicios. En México se ha aplicado un programa contra la inflación, este es llamado "Paquete contra la Inflación y la Carestía", mejor conocido como PACIC. Este plan tiene como base el controlar los precios de artículos básicos, entre ellos los concernientes a la gasolina y diésel. Este control incluye la absorción del impuesto sobre gasolinas, refrescos y otros (IEPS). Se está dejando de cobrar este impuesto con la finalidad de evitar un pago promedio de 5 a 6 pesos por litro de gasolina. Este mecanismo costará al fisco $ 400 mil millones de pesos durante este año y sí evitará en alguna medida el aumento de la inflación.

La inflación al mes de julio de este 2022 refleja la fortaleza de las economías en varios países, los resultados de sus políticas anti-inflacionarias y su afectación al sector productivo a causa de la pandemia del COVID-19. En forma anualizada al mes de julio, Turquía presenta una inflación porcentual del 79.6, Rusia 15.1, España 10.8, Reino Unido 10.1, Zona Euro 8.9, Países Bajos 10.3, Italia 7.9, Alemania 7.5, India 6.7, Sudáfrica 7.4, Corea del Sur 6.3, Francia 6.1, Singapur 6.7, China 2.7, Japón 2.6 y Suiza 3.4 % . En América, Venezuela el 137, Argentina 71, Brasil 10.7, Estados Unidos 8.5, Canadá 7.6, México 8.15, Cuba 26, Colombia 20.2, Nicaragüa 11.4, Costa Rica 11.5, Panamá 3.5 y Urugüay el 9.6 % . Esta es una radiografía de cómo ha impactado esta crisis mundial a las economías y donde cada nación está aplicando sus propias políticas para abatirla, unos con mejor resultado que otros, sin embargo, cada región tiene sus características económicas y sus políticas públicas. El impuesto invisible.

