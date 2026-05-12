Las cinco principales entidades económicas de México

Es lamentable que la verdad haga muchos enemigos, y la mentira gane tantos seguidores.

Las zonas económicas en muchos países se han desarrollado en la parte centro y norte de sus territorios, esto, nos queda muy claro cuando vemos la zona norte de EEUU, de Italia, de Alemania, y también en continentes como lo es África. México, no es la excepción ya que es muy clara esta mencionada diferencia. La Cd. de México, aporta el 15 % del PIB nacional, el Edo. de México el 9.1 %, Nuevo León el 8.1 %, Jalisco el 7.5 % y Guanajuato el 4.5 %. Para que México tenga un desarrollo social y económico, el crecimiento de nuestra economía debe ser sostenido a tasas superiores al 4.5 % anual. Con datos del INEGI, la economía mexicana tuvo un crecimiento negativo del 0.8 % durante el primer trimestre del presente año en relación al último trimestre del 2025.

Las principales actividades económicas de las cinco entidades con mayor aportación al PIB en México: 1.- Cd. de México: servicios financieros, comercio corporativo, telecomunicaciones, gobierno y servicios profesionales y turismo de negocios. 2.- Edo. de México: manufactura, industria automotriz, comercio, logística y transporte, producción química y alimentaria. 3.- Nuevo León: industria manufacturera, acero y metalurgia, electrodomésticos, tecnología y servicios empresariales, y comercio internacional. 4.- Jalisco: electrónica y tecnología, agroindustria, tequila y bebidas, y servicios digitales. 5.- Guanajuato: industria automotriz, cuero y calzado, manufactura, agroindustria y comercio. Es notorio que la manufactura y los servicios dominan gran parte de la economía mexicana, aunque cada estado tiene sectores especializados.

Las entidades con mayor participación económica concentran gran parte de la industria, los servicios, el comercio y la inversión extranjera del país. Estas regiones funcionan como motores del crecimiento nacional y generan millones de empleos. La Cd. de México es el principal centro financiero y político del país. Cuenta con una amplia infraestructura de transporte y conectividad. También genera gran parte de la inversión y consumo nacional. El Edo. de México es la entidad más poblada del país y su cercanía con la Cd. de México favorece el comercio y la industria. Nuevo León es uno de los estados más industrializados de México y sobresale en la producción de acero, cemento, manufactura avanzada, tecnología, y tiene fuerte relación comercial con EEUU. Jalisco es líder nacional en tecnología y electrónica (Silicon Valley mexicano). También destaca en turismo y agricultura. Guanajuato es un centro clave de la industria automotriz con factorías internacionales. Su ubicación favorece el comercio en el bajío mexicano. Cada una de estas entidades tienen actividades especializadas que contribuyen al desarrollo económico del país y muestran la diversidad productiva de México.

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Estos cinco motores económicos que trabajan en México serán quienes lleven la responsabilidad de la primera meta del Plan México que propone posicionar a nuestro país en el top 10 económico del mundo. México durante los últimos años ha descendido al lugar No. 15 de las economías mundiales, y Brasil ya se encuentra en la posición No.11 con un crecimiento anual estimado del 1.9 %. Los estados del sur han quedado muy rezagados al desarrollo económico de las cinco entidades anteriormente mencionadas. Sin embargo, también existen problemas y desafíos en los estados más productivos como lo son: Cd. de México: sobrepoblación, tráfico, contaminación, y desigualdad social. Edo. de México: inseguridad, crecimiento urbano desordenado y problemas de transporte. Nuevo León: escasez de agua y contaminación industrial. Jalisco: urbanización acelerada e inseguridad en algunas zonas. Guanajuato: violencia relacionada con el crimen organizado y dependencia de la industria automotriz.

Un país con 133 millones de habitantes y con una cultura y niveles de enseñanza muy separados, será difícil recomponer la economía y con ello el bienestar social. En forma constante nuestro país sufre afectaciones externas (petróleo, aranceles, etc.). También es indispensable una verdadera unión nacional fuera de posiciones políticas y con ello lograr abatir la pobreza y desigualdad social que existe.

P.D. Si alguien no te busca es que no desea encontrarte. Aprende a leer su comportamiento, hay puertas abiertas no insistas pasar por la pared.

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¡MÉXICO ES PRIMERO! MAYO DEL 2026.