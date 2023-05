Las economías más grandes del mundo

Hay personas que llegan a tu vida y la transforman, son ángeles humanos porque son capaces

de tocarte el alma.

Es bien sabido que Estados Unidos es el país más rico del orbe y que con 330 millones de habitantes, no sólo detenta un gran territorio en América del Norte, si no también en este mismo continente tiene un gran Estado llamado Alaska que cuenta con una gran reserva petrolera. Este crecimiento se dio a partir del siglo XX y se desarrolla en la tecnología a partir de la 1ª Guerra Mundial. Su poderío lo muestra al intervenir y decidir los ganadores en la 2ª Guerra Mundial y con ello, da inicio a un gran proyecto de inversiones diversas en otros países como lo fue en Japón y la Alemania Occidental (actualmente la 3ª y 4ª economías del mundo). En el ranking mundial, China le sigue a Estados Unidos y Japón después de 40 años es desbancado a una 3ª posición mundial en el año 2010. Alemania continúa en la 4ª posición y el Reino Unido en el 5º puesto de las economías mundiales. En un estudio proyectado por el IMF para el año 2028, la Unión Americana representa una economía de 32.3 Trillones de dólares. China aparece con 27.4 US T, la India registra la 3ª posición con 5.5 US T, Japón 5.3 US T, Alemania 5 US T, Reino Unido 4.2 US T, Francia 3.3. US T, Brasil 2.7 US T, Canadá 2.6 US T, Italia 2.4 US T, Rusia 2.2 US T, Corea del Sur 2.1 US T, Indonesia 2 US T, Australia 2 US T, México 2 US T, España 1.7 US T y Turquía 1.3 US T. México continúa al igual que ahora, en el lugar número 15 de las economías en el mundo. Algunos factores que influyen en el poderío económico de una nación son sus reservas monetarias internacionales, su producción de bienes y servicios, sus exportaciones, su reserva de minerales como petróleo, litio, oro, etc., así como su producción agroalimentaria y su PIB del país y per cápita (por persona).

La contribución del grupo de los siete (G7) al PIB mundial en el año 2022 fue del 30 % (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos) y el grupo llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ha crecido a un 31 %. En el año 2002 el G7 representó el 42 % del PIB y el BRICS, solamente el 19 %. El crecimiento de las economías intermedias ha sido muy importante. La mayor reserva de gas natural la tiene Rusia con 47 mil 798 km3, posteriormente Irán con 32,980, le sigue Qatar con 23.871, Saudí con 15,910 y Estados Unidos con una reserva de 13,167 km3.

El valor de mercado de varias compañías en diversos sectores también muestra la fortaleza económica de un país. La empresa más valiosa es Apple con US 2.71 trillones (T), continúa Microsoft con 2.30 T, Saudí Aramco 2.18 T, le sigue Alphabet 1.4 T, Amazon 1.13 T, Berkshire Hataway con un valor de 712 US billones (B), Nvidia 700 B, Meta 599 B y Tesla con un valor de 532 B. De las 100 compañías más grandes del mundo, 58 son de capital norteamericano, 13 son chinas, 5 son británicas, 5 francesas y 3 de la India. México no aparece en este registro.

Las grandes economías no necesariamente reflejan la calidad de vida de sus ciudadanos y la mejor muestra para ello, es la garantía social que otorgan las naciones europeas y algunas asiáticas como Japón y Singapur, en especial en temas como la salud, educación, seguridad pública, comunicaciones, empleo y otras más. Muy importante que el país genere riqueza y más todavía que la distribuya socialmente para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

P.D. Si alguien pudo hacerlo, yo también puedo

y si nadie pudo, yo seré el primero.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! MAYO DEL 2023.