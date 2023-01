Las medicinas y la inflación

Tus hijos seguirán tu ejemplo,

no tus consejos.

México atraviesa desde hace décadas con un lastre que han permitido los gobiernos federales, y me refiero al aumento desmesurado de los precios en los medicamentos, y más ahora que existe una gran escasez de ellos en los hospitales públicos con lo cual los derechohabientes se han visto obligados a comprarlos y pagarlos por su cuenta, sin rembolso por parte de parte de la institución que se los debería otorgar y proveer. Con cifras del INEGI, las medicinas y aparatos médicos de uso diario han aumentado de precio muy por arriba de la inflación general, a pesar que esta creció en el año 2022 en un 7.72 %, su nivel más alto en 21 años. Los incrementos en el nivel de precios de los alimentos y los energéticos encabezan la atención de la economía, sin embargo, otros bienes y servicios fundamentales, también se han encarecido de manera acelerada y la salud, es uno de ellos.

Este incremento en los precios de medicamentos trae una alta afectación para la población que no cuenta con acceso a instituciones de salud pública, como el IMSS, ISSSTE, o INSABI. Con estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tres de cada diez mexicanos no tienen oportunidad de utilizar los servicios de salud pública y éstos suman 35.7 millones de personas qué tienen qué costear con su dinero las consultas, medicamentos, análisis, cirugías, partos, prevención familiar y otros tratamientos. Aunado a esto, los precios de los medicamentos expectórales y descongestivos, los dermatológicos, anticonceptivos y hormonales, así como los lentes, aparatos de sordera y ortopédicos, antigripales, gastrointestinales y para la diabetes, han incrementado sus precios de venta al público muy por arriba de la inflación general de nuestro país.

La pandemia del COVID-19 que inicia en nuestro país en febrero del año 2020 dio origen a una crisis sanitaria y económica. Al inicio de la pandemia 12 millones de mexicanos perdieron su empleo formal o informal y cerraron en forma definitiva un millón 200 mil micro negocios (comercio, industria, servicios, etc.) y con ello se perdió la garantía de la seguridad social en muchos sentidos. La inflación se refiere al aumento sostenido y generalizado en los precios de productos básicos (verduras, tortilla, gasolina, etc.) y servicios (luz, transporte, gas, etc.) sin embargo, existe un sector que está hoy por encima de esta inflación, la salud, y me refiero al constante aumento de los precios de las medicinas de patente y la escasez de las mismas en el mercado y como una consecuencia positiva, a florecido el mercado de medicamentos similares, los que en su calidad no opino ya que la desconozco y los precios de venta son inmensamente más baratos, sin embargo, los comentarios de resultados son positivos. Un padre de familia que tiene un ingreso semanal de $1,800.00 pesos y no lo atienden en forma completa en las clínicas públicas, tiene que comprar por su cuenta las medicinas y aún más en caso de pagar una intervención quirúrgica, lo cual sería imposible. Éste, sí es un grave problema. La inflación general esperada para el presente año será del 4 % ¿y para las medicinas de patente, 10, 20, 50 %?. La salud, el empleo y la educación son temas prioritarios para cualquier país donde exista la intención de mejorar su bienestar social.

P.D. Las palabras tienen esa incidiosa cualidad de ser

interpretadas de acuerdo con el estado de ánimo

y las inseguridades del que las recibe.

CONSUME LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ENERO DEL 2023.