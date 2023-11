La esencia de la democracia radica en su capacidad para representar a todas las voces de la sociedad, sin importar su origen, género, condición económica o discapacidad. Sin embargo, en nuestro país, los grupos minoritarios y en situación de vulnerabilidad enfrentan obstáculos significativos para acceder a la esfera política y participar plenamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas. La emisión de medidas afirmativas por parte de las autoridades electorales se presenta como una necesidad imperativa para corregir estas desigualdades y garantizar una representación verdaderamente inclusiva.

Por definición, las medidas afirmativas son temporales y atienden a vacíos en la legislación. Esto quiere decir que si una ley no es clara o si no considera mecanismos que garanticen, por ejemplo, el acceso a espacios de representación para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, entonces correspondería a la autoridad electoral emitir reglas a las que deben sujetarse los partidos políticos -sigo con el ejemplo- para postular a candidaturas en cantidad y en calidad para que estos grupos tengan una mejor posibilidad de acceder a un espacio de representación.

Hay algunos actores políticos que consideran que cuando una autoridad electoral establece estas medidas afirmativas, excede sus facultades al emitir normas a las que deben sujetarse partidos y candidaturas: -están legislando- sentencian. Quisiera pensar que esos juicios provienen de la desinformación y no de la resistencia personal o de las organizaciones a las que pertenecen y representan, para hacer efectiva la representatividad de la sociedad diversa. Esto no significa que la actuación de la autoridad electoral no deba sujetarse a la legalidad. Las medidas afirmativas se emiten porque la ley así lo posibilita dentro de los umbrales que la propia ley establece. Abundan antecedentes en tribunales que así lo confirman. Y así es como se harán las cosas.

La igualdad es un fundamento de cualquier democracia saludable. Sin embargo, a lo largo de la historia, hemos sido testigos de la marginación y discriminación sistémica que han excluido a ciertos grupos de la participación política activa. Estos grupos pueden incluir a mujeres, juventudes, personas con discapacidades, minorías étnicas, la comunidad LGBTQ+ y muchos otros. La falta de representación política adecuada no solo socava la legitimidad de un sistema democrático, sino que también perpetúa desigualdades y a menudo resulta en políticas públicas que no reflejan las necesidades y perspectivas de estos grupos marginados.

Rebelión en la Granja, de Orwell. Recordé aquel pasaje en el que los animales emiten un código que consagra la igualdad entre los animales. La esencia del código era separarse de las desigualdades perpetradas e insititucionalizadas por los humanos. [Spoiler Alert: pase al siguiente párrafo si piensa leer el libro o ver alguna de las películas] Algún tiempo después, Napoleón, que formaba parte de la especie gobernante, manda reescribir el código para dejarlo como sigue: “Es verdad que todos los animales son iguales, pero algunos somos más iguales que otros”.

Las medidas afirmativas buscan abordar la desigualdad normativa y fáctica. Estas políticas incluyen la asignación de cierto número de escaños o cuotas reservadas para grupos minoritarios y en situación de vulnerabilidad en los órganos legislativos o de gobierno. No se trata de discriminar en contra de ningún grupo, sino de corregir un desequilibrio histórico y proporcionar una oportunidad justa para que aquellos que han sido sistemáticamente excluidos participen en el proceso político.

Lejos de entrar en cualquier tipo de debate ideológico que se encuentra detrás del apoyo -o no- de estas medidas afirmativas, quisiera proporcionarle un dato que puede ilustrar el potencial democratizador de medidas de este tipo. Los cambios políticos sustantivos suelen tomar tiempo, ser graduales e incrementales. La alternancia política en nuestro país no se obtuvo de la noche a la mañana ni en las dos décadas que llevamos de este siglo. Hay que recordar que la crisis política de los años setenta en nuestro país, dio como origen una modificación -pequeña en número- que posibilitó que otros partidos políticos pudieran acceder a espacios de representación legislativa. Fue la creación de las diputaciones de partido (o lo que hoy conocemos coloquialmente como Plurinominales o de representación proporcional). Los cambios políticos sustantivos, como todas las buenas cosas, se llevan su tiempo.

La diversidad en la toma de decisiones es fundamental para una democracia funcional. La representación equitativa mejora la posibilidad que se tomen en consideración una variedad de perspectivas y experiencias al abordar cuestiones públicas. Esto enriquece el debate político y contribuye a la formulación de políticas más inclusivas y efectivas. Además, empodera a las comunidades marginadas al darles la oportunidad de defender sus propios intereses y necesidades.

Las medidas afirmativas no solo tienen un impacto en la toma de decisiones, sino que también tienen un efecto transformador en la sociedad en general. Fomentan una cultura de inclusión, respeto y diversidad. Ayudan a reducir la discriminación y a cambiar mentalidades, ya que demuestran un compromiso activo con la igualdad y la justicia social.

La emisión de medidas afirmativas para garantizar la representación política de grupos minoritarios y en situación de vulnerabilidad es esencial para construir una democracia justa y equitativa. Estas políticas son un medio efectivo para corregir desigualdades históricas, empoderar a comunidades marginadas y promover una sociedad más diversa y justa. La verdadera democracia se define por su capacidad para dar voz a todos, y las medidas afirmativas son un paso crucial en esa dirección.

En la siguiente entrega describiré cuáles son las medidas que se han planteado para abordar el tema de la representación efectiva de estos grupos por medios de medidas afirmativas. Ya hay debate sobre ello, pero de eso hablaremos más adelante.

X (antes twitter): @marcoivanvargas