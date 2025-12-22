Lo que nadie se atreve a decir

Estas dos últimas semanas hemos leído en diversas columnas de opinión diversas posturas respecto a lo que algunos han llamado: "Ley Gobernadora." Algunos reprochan que la reforma legislativa pretende favorecer abiertamente a la candidata consorte y que sólo por eso resulta inaceptable. Es por ello que me parece de la mayor importancia precisar algunos aspectos que todos aquellos que se rasgan las vestiduras por la aprobación de esta reforma. Todos sabemos -a menos que seamos ingenuos-, que las elecciones en este país se ganan con votos, cierto, pero también en cada proceso electoral, si el pueblo no está contento con los resultados de su gobierno, no hay poder humano, por más "lana" que se reparta, los electores de carne y hueso sí van a marcar una tendencia, van a tomar todas la dádivas, todos los "apoyos" pero en su encuentro secreto con la boleta votarán por quien se le pegue la gana, menos por aquellos quienes les traicionaron siendo gobierno. A veces me parecen tan ridículos esos aspirantes que contratan compañías de marketing, millonarios "asesores" extranjeros que les mienten, colocándolos en falsos lugares de popularidad, de rankings comprados que por supuesto los van a ubicar el segundo y hasta primer lugar de aprobación nacional, cuando no hay tamiz más real que caminar por las calles, colonias y barrios para que la misma gente les diga lo que en verdad piensan de ellos y sus gobiernos, en el mejor de los casos, cuando los conozcan. Por eso, es importante tener un espacio público como este, para decir las cosas como son y con toda libertad; veamos, si en verdad la oposición potosina está tan agraviada por la Ley Gobernadora, les pregunto ¿porque hace algunos años callaron como momias cuando las diputadas "Juanitas"?, ya se acordaron, sí, cuando diputados varones panistas y priístas fueron suplentes para cumplir la entonces vigente Ley Electoral y cuando las diputadas mujeres ganaron con su esfuerzo, los varones las obligaron a renunciar para ellos ocupar la curul, ¿verdad que ya no se acuerdan?, ah, pero ahora si les afloró la indignación. Les pregunto, ¿porque no alzaron la voz cuando la esposa de Felipe Calderón buscó ser Presidenta de México?, aunque la señora es muy respetable, el saldo negativo de su cónyuge la aplastó, ¿quien en su sano juicio votaría por la esposa de un hombre que no sabía lo que hacía su Secretario de Seguridad Pública?, hoy sentenciado en Estados Unidos por beneficiar a un cártel. Es tiempo ya de decir las cosas como son, en lugar de estar preocupados por la reforma, una verdadera oposición estaría ocupada por impulsar a sus mejores cuadros, luego entonces, porque preocuparse, ¿no será mejor ocuparse?. Finalmente, se vislumbra que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tenga la última palabra en este caso, yo me sigo decantando porque la reforma es justa y constitucional, pero no hay que olvidar que lamentablemente tenemos un Tribunal Constitucional electo por el acordeón oficialista, ergo, su decisión puede estar sezgada, ojalá que no. A quienes me han preguntado les digo y lo comparto con absoluta libertad, desde una postura totalmente apartidista, que en lo personal, me gustarían ver alguno de estos perfiles femeninos en la boleta de 2027: Rita Ozalia o Fernanda Álvarez por MORENA, Sonia Mendoza o Ruth González por el Verde, Verónica Rodríguez o Estela Arriaga por el PAN, Marvely Costanzo o Paola Longoria por MC, Sara Rocha o Frinné Azuara por el PRI. Cualquiera de ellas, todas con posibilidades reales de triunfo, harían un extraordinario papel convirtiéndose en la primer mujer gobernadora de este Estado, todas ellas líderes políticas con gran capacidad, trayectoria, talento y brillo propio. Insisto es tiempo de las mujeres y San Luis no puede ser la excepción. Los sigo leyendo en Facebook Jorge Andrés.