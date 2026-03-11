Mi solidaridad a todas las madres, esposas, hijas, hermanas, sobrinas, amigas, tías, jefas, empleadas, artistas, profesionales, vendedoras, amas de casa y mujeres todas que has sido víctimas de la violencia por el hecho, la fragilidad, la distinción y el honor de ser Mujer.

Mi tristeza para todas aquellas que con destrucción, daño o insultos escogen como así, ser escuchadas.

Mi desprecio a los grupos "feministas de choque" que desvían el sentido de las marchas en insistan a la confrontación y a la violencia física y material en propiedad privada, ajena o pública.

Mi comprensión para todas las que lloran con dolor por una más desaparecida, violada, asesinada o mutilada.

Mi señalamiento a todas las mujeres que ayudan a muchos hombres a cometer estos crímenes. Mi rechazo a las mujeres que miran hacia otro lado cuando de defender a otra mujer se trata.

Mi condena a las mujeres cómplices o artífices de crímenes contra otras Mujeres por envidia, dinero, maldad o locura.

Que las víctimas encuentren justicia; que las madres no tengan que llorar o buscar el cuerpo de menores desaparecidas, que las autoridades reaccionen, que haya mejor sistema de seguridad, que la crianza de las nuevas generaciones no transmita el odio feminicida y que las mujeres podamos salir de nuestras casas solas o acompañadas libres de miedo y del acecho de las mentes perversas que las lastiman y generan tanto dolor para la sociedad.

Que le 2027 no veamos más que marchas de agradecimiento porque la consigna de "ni una más" conquista cifras y libera por fin a las mujeres.

Y que el M8 no vuelva a teñirse de lamentos y lágrimas de más mujeres y de toda una sociedad que anhela ante todo paz y respeto mutuo.