Menos Diputados

A continuación, narramos la experiencia y conclusión de una visita accidental a la democracia representativa: Ir a la Cámara de Diputados no es entrar a la casa del pueblo; es cruzar el umbral de un palacio donde la solemnidad se confunde con la distancia y la vigilancia convierte al ciudadano en sospechoso permanente. Rejas y filtros recuerdan que la casa que debería pertenecer a la sociedad se ha blindado contra ella. Los vigilantes, uniformados e impenetrables, encarnan una desconfianza institucionalizada que anticipa lo que ocurre adentro: un poder que se protege más de la ciudadanía que de sus propias inercias. Tras el último filtro, el pleno se despliega amplio, pulcro, imponente, diseñado para imponer respeto, no para escuchar.

Dentro del salón de sesiones, el mito del parlamento deliberativo se cae en cuanto inicia la función. La sesión no se parece a un foro de debate, sino a una coreografía monótona: el tablero registra presencias, el presídium dicta el procedimiento y las curules se llenan de una atención tan fugaz como un semáforo en amarillo. La palabra circula poco, los argumentos casi nada, y las iniciativas pasan como trenes nocturnos: rápidas, silenciosas, sin que nadie se pregunte seriamente hacia dónde conducen. No hay discusión profunda, ni confrontación con evidencia. Lo que domina no es el disenso razonado, sino la confrontación sin sentido. Se vota, se levanta la mano, se presiona un botón, se aprueba, y la maquinaria funciona con la eficiencia fría de una oficina que decidió que pensar demasiado es un lujo inútil.

La verdadera política no está en el pleno, sino en los pasillos laterales, donde el Congreso revela su rostro menos solemne y más crudo. Pequeños grupos de diputados conversan, bromean, revisan el celular, coordinan agendas, en un ambiente casi doméstico. En esas charlas ligeras no aparece la palabra democracia, tampoco la palabra sociedad. Lo que domina es el cálculo inmediato: la próxima candidatura, el siguiente cargo, la negociación en puerta. Es una política que mira hacia adelante, sí, pero hacia adelante para ellos, para su carrera, para su permanencia en el circuito del poder. Mientras tanto, la sesión avanza como ruido de fondo, confirmando que el problema no es solo lo que se discute o se omite, sino la manera en que está organizada la vida interna del Congreso. La escena es clara: la prioridad no es representar, sino sobrevivir políticamente.

Ahí se hace visible una conclusión: hay demasiadas curules para tan poca voz. Demasiadas voces que no hablan, demasiadas manos que votan sin leer, demasiados nombres diluidos en la estadística del pleno. El diseño institucional, pensado para ampliar la pluralidad, termina produciendo el efecto contrario: en lugar de más representatividad, más grilla; en lugar de más debate, más inercia. Cuantos más diputados hay, menos responsabilidad individual se percibe, y la representación se deshace en la masa. El anonimato parlamentario se vuelve coartada perfecta: en un salón lleno, nadie es completamente responsable de nada. Las decisiones se refugian en el número y la obediencia colectiva sustituye a la conciencia personal. La pregunta incómoda: ¿de verdad necesitamos tantos diputados para producir tan poco debate?

La democracia no se sostiene en la aritmética de las curules, sino en la calidad de las decisiones que ahí se toman. Un congreso sobredimensionado puede ser exactamente lo contrario de lo que promete en el papel: no más voces, sino más simulación; no más control ciudadano, sino más opacidad compartida. Plantear la reducción del número de diputados no es creer en milagros institucionales ni negar la complejidad de la política mexicana. Es asumir que la primera reforma urgente es romper con la comodidad del anonimato y la disciplina ciega. Menos diputados significaría más visibilidad de cada uno, más presión pública sobre sus decisiones, menos margen para esconderse detrás del voto en bloque. Reducir el tamaño del Congreso sería un intento mínimo, pero indispensable, de devolver rostro a la representación.

Menos curules implicaría también golpear en el corazón de una política entendida como herencia familiar, como secuencia de cargos encadenados al margen de la sociedad. El edificio es enorme, pero la deliberación es pequeña; el presupuesto es grande, pero la discusión es mínima; la representación es numerosa, pero la voz social no se escucha. Un Congreso más compacto obligaría a redefinir prioridades: menos espacio para la rutina, más obligación de argumentar; menos refugios para la disciplina automática, más exposición ante el escrutinio ciudadano. El poder de un parlamento no se mide por cuántos lo integran, sino por cuánto están dispuestos a hacerse cargo de sus decisiones frente al país. Reducir el número de curules es empezar a desinflar la burbuja de la impunidad colectiva.

Al salir, los guardias siguen en su sitio, el edificio permanece imponente, como si nada hubiera pasado. Pero detrás de esa arquitectura monumental se esconde un secreto incómodo que ya no se puede seguir callando: la democracia no necesita 500 diputados, necesita más conciencia. Menos manos levantadas por disciplina y menos curules ocupadas por herencia familiar significan menos política como trámite y más política como compromiso público. Si de verdad queremos que la voz ciudadana cruce las rejas, los filtros y las alfombras silenciosas, el primer paso es bajar el número del Congreso. Reducir el tamaño de la Cámara no es un capricho ni un gesto simbólico: es la condición para que cada voto tenga rostro, cada decisión tenga un responsable. Próxima colaboración: 25 de marzo de 2026.

