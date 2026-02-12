¿Menos inseguros?

"Garantizar la seguridad de la población no es uno de los servicios del Estado, es su razón de ser. Si no hay seguridad, no hay Estado".

Gabriel Zaid

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este 10 de febrero que el promedio de homicidios dolosos en México bajó de 86.9 diarios en septiembre de 2024, último mes del gobierno de López Obrador, a 50.9 en enero de 2026. Es una caída de 42 por ciento.

Las cifras de homicidio doloso son importantes porque es un delito difícil de ocultar. Si alguien encuentra un cadáver con signos de homicidio, la autoridad está obligada a abrir una carpeta de investigación y a emitir un certificado de defunción. Hay por eso poca cifra negra.

La titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, afirmó también el martes que se han registrado otros avances importantes en seguridad. Dijo que la extorsión ha disminuido 38 por ciento de septiembre de 2024 a enero de 2026 y atribuyó la baja a la Estrategia Nacional contra la Extorsión de julio de 2025.

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, ofreció cifras que ratifican que México sigue peleando la guerra contra las drogas, que supuestamente ya no existe. De septiembre de 2024 a enero de 2026, informó, "se aseguraron más de 327 toneladas de droga, incluyendo mil 800 kilos y más de cuatro millones de pastillas de fentanilo. El Ejército y la Marina han desmantelado más de dos mil laboratorios para la producción de metanfetaminas. Y en acciones en altamar, se han asegurado 51 toneladas de cocaína". También apuntó que "por delitos de alto impacto han sido detenidas 43,438 personas".

Son cifras positivas, aunque persisten algunas dudas. La más importante tiene que ver con los desaparecidos. En el sexenio de la presidenta Sheinbaum, hasta el pasado 11 de febrero, se han registrado 16,797 desapariciones (@edusax79), 33.7 al día, más que las 24.8 de López Obrador, las 14.8 de Peña Nieto o las 7.7 diarias de Calderón, a quien el gobierno sigue culpando de todo.

Ante una nota del Reforma que señalaba que las desapariciones han aumentado 213 por ciento en la última década, la presidenta respondió: "Ellos basan sus resultados en la plataforma, pero por eso les digo que la plataforma tiene muchos problemas". Añadió: "Hay que medir las cosas en su justo término". Yo no sé qué significa medir las desapariciones "en su justo término", pero ya el presidente López Obrador ordenó en 2024 un "censo" del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas que redujo el número de 110 mil a 99,792. Quizá quieren bajarlo más.

Genera dudas también el número de más de 43 mil detenidos. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario del INEGI publicado en julio de 2025, en 2024 había 236,773 personas privadas de la libertad en cárceles federales y estatales, un pequeño aumento sobre las 233,173 de 2024. En las prisiones federales los reclusos eran 20,702 en 2024. ¿Dónde habrán encerrado a los 43 mil nuevos detenidos por delitos de alto impacto?

Quizá estén bajando los delitos, pero la población se siente más insegura. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI de septiembre de 2025 el 63 por ciento de la población de más de 18 años decía que era inseguro vivir en su ciudad, un aumento significativo sobre el 58.6 por ciento de un año antes.

Proteger a los gobernados y hacer justicia son las responsabilidades más importantes del Estado. ¡Qué bueno que haya avances!, aunque deben documentarse mejor. Ya no nos dicen, por lo menos, que debemos abrazar a los criminales. Sin embargo, falta mucho todavía para que México logre vivir en la tranquilidad que merece.

Corrupción

Otra vez nos ganó Dinamarca: Transparencia Internacional la consideró como la nación menos corrupta del mundo en 2025. No quedamos tan bajo como la Venezuela de Maduro, que ocupó el lugar 180, pero estar en la posición 141 no debería ser motivo de orgullo para México.

