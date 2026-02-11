Mineros confundidos

Lo más confundido que alguna vez estarás es cuando tratas

de convencer a tu corazón

y espíritu de algo que tu mente

sabe que es mentira".

Shannon L. Alder

Nos dicen que los confundieron, que los sicarios detenidos por el secuestro y asesinato de 10 empleados de la minera canadiense Viszla Silver pensaron que eran integrantes de un grupo criminal rival. "En este caso específico --declaró ayer el secretario de seguridad Omar García Harfuch-- no hemos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial".

Sin embargo, el 4 de abril de 2025 Viszla Silver ya había suspendido temporalmente los trabajos de campo de su Proyecto Pánuco "debido a las condiciones de seguridad actuales en el área". Sinaloa ha sufrido una verdadera guerra desde el 25 de julio de 2024, cuando Israel el Mayo Zambada fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos para ser detenido.

La presidenta Sheinbaum ha tratado de matizar el problema de violencia en Sinaloa a pesar de que el estado ha sufrido un alud de homicidios. Entre 2024 y 2025 el promedio aumentó 67.6 por ciento, de 2.72 a 4.56 diarios. Sin embargo, apenas este 4 de febrero la mandataria declaró que ha habido una disminución en los homicidios en la entidad, y la hubo efectivamente en enero de 2026, pero volvió a responsabilizar de la situación de violencia a la detención de El Mayo por Estados Unidos. La culpa es de Washington por detener a un criminal.

No pienso que ni a la empresa ni a los familiares les genere algún alivio pensar que los mineros fueron confundidos en lugar de secuestrados como advertencia. Las acciones de Viszla han sufrido un desplome en los mercados bursátiles. Los inversionistas saben que le será muy difícil a la empresa dejar atrás la muerte de estos trabajadores y seguir adelante. Solamente el gobierno puede pensar que no hay un problema de inseguridad en Sinaloa porque las víctimas fueron confundidas.

La minería ha sido una industria muy cuestionada por el gobierno mexicano desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder en diciembre de 2018. El expresidente suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones, con lo que cerró la posibilidad de nuevas exploraciones y desarrollo de minas. Reformó la Ley Minera para reducir las concesiones de 50 a 15 años, lo cual vuelve muy difícil el desarrollo de nuevos proyectos por el largo tiempo entre el descubrimiento de un yacimiento y la producción. Quiso prohibir la minería a cielo abierto, lo cual habría impedido la operación de más de la mitad de las minas del país, pero la presidenta Sheinbaum detuvo la medida cuando supo del desastre económico que provocaría. Buscó también impedir el desarrollo de nuevas minas en regiones áridas, lo cual habría dejado sin actividad minera a todo el norte del país. "Nacionalizó" el litio y creó un monopolio estatal, Litiomx, que ha gastado millones de pesos, pero no ha producido un solo gramo. Además, cerró la producción de Calica, una mina de la empresa estadounidense Vulcan Materials, con lo cual generó un conflicto con Washington.

López Obrador no pudo acabar con la minería, que representa 4.7 por ciento del producto interno bruto (sin contar hidrocarburos) y emplea a más de 400 mil trabajadores con salarios tres veces superiores al mínimo (CIDE/CAMIME) principalmente en las regiones más pobres del país. Lo que no logró él, sin embargo, lo puede conseguir el crimen organizado. Muchas mineras se deben estar preguntando si, ante todos los obstáculos creados por AMLO y la amenaza del crimen organizado, tiene sentido invertir en México.

Otros secuestrados

También en Sinaloa, cinco hombres que viajaban en un Dodge Attitude fueron secuestrados el 7 de febrero en la carretera Los Mochis-Ahome. Una mujer que los acompañaba fue abandonada con golpes y signos de tortura. Todavía no nos han dicho si los confundieron.

