Mentiras y seguros

Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”.

Otto von Bismarck

El problema con los políticos es que mienten. No importa que sean del pasado o de hoy; todos son iguales, incluso los que dicen que “No somos iguales”, o los que se comprometen a “No mentir, no robar, no traicionar”. No sé si mientan por ignorancia o por perversión, pero mienten.

Un ejemplo lo vemos en un video de campaña de Claudia Sheinbaum emitido el 1o de agosto en Twitter y otras redes sociales. La candidata defiende las decisiones en materia de salud del presidente López Obrador y afirma: “La derecha quiere que pagues seguros de gastos médicos privados de 70 mil pesos al mes”. Se precia de que “Con el inicio de la Cuarta Transformación, [hubo] atención y vacunas universales durante la pandemia. Y ahora se fortalece un nuevo sistema de salud que atiende de forma gratuita y con calidad a quien no tienen seguridad social: el IMSS-Bienestar”.

Mentir de esta manera es absurdo porque es muy fácil evidenciarlo. No puedo pensar que Sheinbaum no está consciente de las deficiencias en la atención de las instituciones públicas de salud durante la pandemia y después. Con su preparación científica, por otra parte, debe saber que una vacuna como la cubana Abdala, la única disponible en este momento en México, dista ser de “calidad”. No solo no es bivalente, es decir, no combate tanto la variante original como la ómicron, sino que ni siquiera tiene pruebas publicadas para verificación por pares.

Por lo menos uno pensaría que la doctora conocería los precios de un seguro médico, y si no, porque se lo pague alguien más o se trate solo en el ISSSTE, podría preguntar. La prima media mensual de un seguro de gastos médicos mayores en Axa México, como ha escrito en Linkedin Daniel Bandle, director general de la empresa, es de 2,300 pesos mensuales. Es cierto que puede haber primas mayores o menores, dependiendo de la suma que se quiera asegurar, y quizá una mujer de la edad de Sheinbaum, con un historial previo de intervenciones quirúrgicas, podría pagar 70 mil pesos. pero no al mes, sino al año.

López Obrador ha sido siempre enemigo de los seguros. Cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal vetó la entrada en vigor de un seguro obligatorio de daños a terceros para autos que habría permitido ofrecerlo a un precio muy bajo. Su argumento fue que las aseguradoras ganarían dinero. El resultado fue afectar a los más pobres al sufrir percances con vehículos sin seguro.

La falta de seguros es una de las razones por las cuales tantas familias en nuestro país pierden su patrimonio cuando sufren alguna contingencia. Los seguros representan 2.6 por ciento del producto interno bruto de México, contra 3.4 por ciento de Brasil o 10.1 por ciento de Francia. “Yo estoy convencido de que hay una correlación positiva entre la penetración de los seguros y el bienestar de una sociedad”, me dice Bandle.

El presidente afirma que México va a tener un servicio de salud mejor que el de Dinamarca y será 100 por ciento gratuito. Eso no lo tiene. ni Dinamarca. El 84 por ciento del gasto de salud en Dinamarca es público y el otro 16 por ciento privado. Suiza, en cambio, tiene un sistema financiado por seguros privados obligatorios, el cual es tan bueno o mejor que el danés.

No sé si la doctora Sheinbaum haya acudido alguna vez a recibir atención médica en una clínica del Insabi o del IMSS-Bienestar. Si lo hace, no podrá ya afirmar que ofrecen una atención de calidad. Por otra parte, antes de decir que un seguro de gastos médicos cuesta 70 mil pesos al mes, debería por lo menos preguntar el precio. A menos de que le guste mentir.

Matemáticas

“No puedo imaginar a un niño en cualquier lugar del mundo que pueda pasar de primero de primaria a tercero de secundaria sin tener nunca un libro de matemáticas en sus manos”, me dijo ayer en radio el doctor Raúl Rojas González de la Universidad Libre de Berlín. Pero eso es lo que quiere la Nueva Escuela Mexicana de Marx Arriaga.

