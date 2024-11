Metiéndonos en camisa de once varas

Luis Obregón Lozada

Ahora en este caos en que la “Subpresidenta” espuria con su 2º piso de la 4ª Trastornación nos tiene sumidos, como lo establece el manualito que su amo recibió en el Foro de San Pablo. Cuenta con el “valemadrismo”, fanatismo, ignorancia y de paseantes de “babia” que conforman el poderoso y dañino Partido Abstencionista; con los hipnotizados por sus patrañas, con unos partiditos de oposición risibles y, sobre todo, con una chusma de apátridas y “amátridas” traidores que se venden o son “doblables” por su pisable cola.

Con ayuda de esos judas y malos mexicanos, aunados a otras circunstancias; el Ex, la “Sub” espuria y su grupito de lamebotas serviles nos están desapareciendo nuestro “Estado de Derecho”, cambiándonoslo por un violento e impredecible “Estado de Izquierdo”, al que no le vengan con que la ley es la ley. Y aunque muchos ni cuenta se den o poco les interese, somos ranas a punto de quedar totalmente cocinadas. Están intentando modificar anticonstitucionalmente la Constitución y creándonos un México desconocido. No es pesimismo, es realismo.

La “Subpresidenta Espuria”, así como su tutor y amo, no vinieron a gobernar, vinieron a esclavizarnos en una tiranía globalista. Oficialmente cambió el Presidente, pero en la práctica, hasta hoy, manda el mismo, a través de interpósita y dócil persona, encargada de culminar, apresuradamente, la destrucción y, sobre todo, derrotar al Poder Judicial y desmadrar la Constitución, para dejarnos totalmente indefensos de sus tropelías. Es incongruente que el país creador del amparo, adoptado mundialmente para defender al individuo de abusos y arbitrariedades gubernamentales, lo deseche.

Están atacando muchos derechos e instituciones, pero por su apresuramiento e ineptitud, elaboran proyectos defectuosos, que sus lacayos y traidores comprados o extorsionados aprueban a ciegas. Ahora que el MOREPRIAN trae una exitosa campaña de afiliación de traidores, los días negros abundan. Su última adquisición fue muy grave y dolorosa, ya que la ciudadanía confiábamos en que los ocho ministros eran patriotas, y derrotarían a las tres ministras traidoras conocidas y frenarían la destrucción del Poder Judicial. Pero, desgraciadamente, reclutaron “otro” judas, que apuñaló gravemente a México y a sus compañeros de trabajo.

Desgraciadamente muchos funcionarios tienen suficiente cola para ser extorsionados. Así doblaron a muchos que pretendían oponerse en algo a la tiranía. Estos traidores están perdidos, pues su pecado oculto saldrá a la luz, quedando marcados por el pecado y la traición. El agravante de esta perfidia es que no fue realizada por alguien ignorante, a quien Lenin llamaría “tonto útil”, este es un “consciente útil”, que sabía perfectamente que su voto significaba una gravísima puñalada para México. Además, golpeó mortalmente la esperanza de muchos. Por eso, aunque le hayan aplaudido a rabiar los Senadores lacayunos, el nombre de Alberto Pérez Dayán ya también quedó inscrito en el estercolero de la historia.

Los escándalos no cesan, por todas partes brota excremento. Macedonio ya amenazó a senadores y cualquiera que difiera de sus designios podrá parar en la cárcel. Ya huele a “purga” al estilo soviético, Están ensoberbecidos, pero ignoran que la Carta Magna en su artículo 136 establece: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado con esta”. Ojalá veamos esto, efectivamente, cumplido algún día.

Nuestros vecinos tuvieron las elecciones más trascendentes de su historia y esto les moverá el tapete a nuestros tiranos. Fueron trascendentales, no sólo para ellos, sino para el mundo entero. Lamentablemente, la información que nos llega sobre el tema llega seriamente deformada. Al parecer, al igual que las nuestras, también tuvieron dos opciones: globalismo o libertad. Desgraciadamente hasta comunicadores famosos están malinformados, se les escuchan falsedades, pues sus datos los obtienen de la tendenciosa prensa globalista. Bien decía Mark Twain: “Quien no lee el periódico está desinformado; pero quien lo hace, está mal informado”. Así que me voy a animar a entrarle a este espinoso y controversial tema, basado en pobres conocimientos e información obtenida en fuentes ajenas a las grandes cadenas, a exponer y opinar, así que apelo a su benevolencia, pues sé que muchos diferirán. Trataré de ser lo más objetivo posible.

Hay informadores que pintan a Trump como un monstruo, cimentados en las múltiples demandas que le endilgaron, pues, literalmente, buscaron hasta en los calzones de su esposa para encontrar de que acusarlo y sacarlo de la contienda. Pero no lo encontraron culpable de algo y, sin embargo, lo denigran como si hubiera resultado culpable de todo. Esto a un buen periodista le haría sospechar que había algo turbio. Ciertamente Trump tiene una personalidad que a muchos desagrada, suele ser altanero, tajante y mentiroso. Como ser humano, tiene defectos, pero creo que son menos dañinos que los de “Kemala”. Por eso, su mandato superó pródigamente al de Biden y Kamala. Los números hablan. Los gobiernos yanquis, desde hace años, participan en guerras por todo el mundo, menos con Trump. La corrupción no es exclusiva nuestra y encontramos que casi todos los presidentes gringos su fortuna es mayor al terminar su mandato que al iniciarlo. La de Trump, empequeñeció.

Tengo entendido que los Clinton, Obama, Biden y otros personeros son títeres de alto nivel, que trabajan la Agenda 2030. De Kamala sé que fue una estudiante mediocre. A los veintitantos años se involucró con el político más poderoso de California, (sesentón), quien le dio trabajo y la fue ascendiendo. El hombre abandonó a su familia para irse a vivir con ella. Pero, como en el inter se afianzó bien en el trabajo, como buena trepadora, en dos meses lo abandonó. Como fiscal fue injusta, encarcelaba sin motivo al mayoreo. Como Vicepresidenta fue irrelevante. Como candidata, al igual que nuestra “Subpresidenta” espuria, no tuvo propuestas. Asistían a sus mítines por los artistas famosos que presentaba. Tampoco respondía preguntas, pero no tenía una expresión acartonada, reía mucho y así salía de prietos. Se contradecía igual que la Chimoltrufia; “como decía una cosa, decía otra”. Trabaja para la Agenda 2030.

Trump es enemigo de la Agenda, defiende la vida y busca el bienestar del pueblo. A partir del atentado, lo veo más humanizado y humilde. Cree que sobrevivió milagrosamente de este, porque Dios le tiene una misión especial. Ya está anunciando medidas muy positivas, en beneficio de la niñez y otros temas. Posiblemente haga equipo con los exitosos estadistas Javier Milei y Nayib Bukele, en favor de la democracia y el desarrollo para enfrentar al Grupo Puebla. Quiero creer que si bien se ocupará de hacer grande a USA otra vez, tendrá que presionar a la “Subpresidenta” espuria para que mantenga el Estado de Derecho y salvaguarde la Constitución para garantizar las inversiones estadounidenses, cosa que compensaría generosamente los daños que pudieran causarnos sus medidas proteccionistas. Por lo pronto ya le llamó y, nerviosa, inmediatamente convocó una reunión de emergencia. Obviamente no dirá que le dijo, pero al parecer, de forma cordial, le leyó la “cartilla”, advirtiéndole que tienen que resolver el tema migratorio, el de las drogas y que revisarán el tratado comercial. Se supone que esto nos beneficia. Sin duda, por su relación con el narco, muchos están asustados.

Por lo pronto debemos estar conscientes de que la 4ª Trastornación está enfebrecida destruyendo instituciones benéficas y quitándonos derechos, no podemos esperar que vengan los marines a defendernos. Vivimos un “Estado de Izquierdo” caótico y amenazador, que tenemos que enfrentar sin darnos por vencidos. Menos ahora que hay señales positivas. No dejemos de luchar y pedir ayuda Divina.