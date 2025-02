México, débil

“Anoche perdí la virginidad”. Ese trascendental anuncio le hizo con dramático acento Dulcibel a su mamá. La señora, que en ese momento veía el episodio 1014 de su serie favorita, le preguntó distraídamente: «¿Ya buscaste abajo de la cama?». (Nota aclaratoria: arriba fue donde la perdió)... Otra madre de familia, ante el mismo anuncio que le hizo su hija, le dijo en igual forma distraída: “Eso te pasa por no saber dónde pones las cosas”. Y otra chica, a quien su progenitora reprendió severamente por haber perdido la virginidad, se justificó diciendo: “Pos también dónde la ponen”… Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, se enteró sin lugar a dudas de un mal suceso, y necesitó desahogarse al punto con la primera persona que a la mano tuvo. Le comentó a la joven y linda mucama de su casa: “Mi marido me está engañando con su secretaria”. “No es cierto - la contradijo firmememente la fámula-. Usté me lo dice nomás pa’ que me ponga celosa”… Desde el punto de vista de las soberanías, México y los Estados Unidos son iguales. Pero eso de la soberanía es un concepto jurídico y político puramente teórico que en el campo de los hechos termina por ser algo vacuo y sin ápice de fuerza real. Una cosa es defender la soberanía y otra muy distinta defender el territorio. Aquélla se defiende con discursos; éste solamente con las armas. Las soberanías de Polonia, de Francia, Holanda, Bélgica o Noruega ¿sirvieron de algo ante los ataques de los ejércitos de Hitler? México está absolutamente inerme frente a las embestidas de Trump, para quien las consideraciones de la diplomacia y el derecho son letra muerta. Los malos gobiernos, la sempiterna corrupción, la ignorancia del pueblo y su pobreza han hecho de nuestra nación, tan pródiga en recursos naturales, un país débil incapaz de oponer cualquier tipo de resistencia a un barbaján como el nefario Trump. Un momentito, por favor. Voy a ver qué es eso de “nefario”. Define la Academia: “Sumamente malvado, impío e indigno del trato humano”. Así es el hombre que actualmente ocupa la Presidencia del país más poderoso del mundo. De nada servirá decirle en lenguaje declamatorio que la soberanía no es negociable. Para él la soberanía no es negocio... El cuento que sigue ahora es de alto riesgo. Las personas que no gustan de leer cuentos de alto riesgo deben saltarse hasta donde dice “FIN”. En el Bar Ahúnda cierto individuo le narró a su amigo: “Una mujer de apetecible cuerpo y con la edad en que las mujeres saben más llegó a vivir cerca de mi casa. Inmediatamente le eché los perros, o sea que con miradas, sonrisas y otras señas le di a entender que me gustaba. Observé que no era indiferente a mis demostraciones, así que hace unos días entablé conversación con ella. Para mi sorpresa y gran satisfacción me invitó a visitarla en su departamento a las 8 de aquella noche. ¡Vaya compromiso! Yo cincuentón, sin los arrestos ya de la encendida juventud; ella en sus mejores años, frondosa, dueña de magnificente grupa y poderosos muslos. Necesitaba yo ponerme en aptitud de hacer honor a la ocasión. Me tomé tres pastillas de Viagra y tres de Cialis. Luego fui a una marisquería, y ahí di buena cuenta de tres docenas de ostiones en su concha; dos cocteles de camarón; dos de pulpo; dos de caracol y seis jaibas rellenas, más cuatro cocteles de los llamados ‘vuelve a la vida’, todo eso rociado con tres six de cervezas y cinco botellas de vino blanco. ¡Caramba! A eso de las 7 de la tarde ya estaba yo así”. Y el tipo mostró extendido el brazo derecho. Preguntó el amigo: “¿Firme?”. “No -aclaró el otro-. En el hospital, con suero en la vena”. FIN.

Por AFA.

“. ‘Gulf of América’, se llamará el Golfo de México por decreto de Trump.”.

De manera periférica

ordenará el desgraciado

que New Mexico, el estado,

se llame ahora “New America”.