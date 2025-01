México es seguro para extranjeros

“No viajamos para escapar de la vida,

viajamos para que la vida no se nos escape”.

Conversando con un militar de alto rango, inmiscuido en temas de asesoría en seguridad para aeropuertos, aduanas, migración y puertos. Me contaba que uno de los parámetros para medir que la estrategia de seguridad a nivel federal ha estado bien y va bien, entre otras variables que se analizan, está la del turismo extranjero que arriba territorio mexicano. Mientras estén arribando extranjeros, vamos bien, me decía.

Y es que mire estimado lector, tan solo el año pasado hasta el mes de noviembre, nos visitaron 77 millones 390 mil turistas extranjeros, solo en el mes de noviembre ingresaron al país 7 millones 607 mil turistas extranjeros, 20.3% más que en el mismo mes del año anterior. Encuesta de Viajeros Internacionales EVI: INEGI.

Al parecer a los norteamericanos y canadienses, principalmente, aunque llegan turistas de todo el mundo, les importa poco o nada la inseguridad o la percepción de inseguridad mexicana. Sin embargo, es por aire, por vía terrestre casi nunca viajan, derivado de las Alertas de Seguridad de sus consulados. Los turistas mexicanos si usan las redes carreteras y ellos si son víctimas de la inseguridad.

Google sigue siendo para los extranjeros gringos principalmente, su punto de partida de búsqueda de información respecto a México a través de Google trends, sobre inseguridad y las alertas de viaje.

México sigue siendo un refrene turístico (es el sexto destino turístico a nivel mundial), y no ha disminuido ostensiblemente la llegada de turismo extranjero, desde la famosa guerra de Caldero hasta la fecha, sus altibajos como todo, pero nada de que alarmar. Generando una oferta laboral de más menos 4.5 a 5 millones de empleos al año.

TAPANCO: ¿Cómo coexisten los turistas extranjeros con una crisis de criminalidad y violencia en México con una de homicidios de 25 por 100 mil habitantes? Mientras Estados Unidos mantiene una Tasa de 7 por 100 mil habitantes y Canadá una Tasa de 2 por 100 mil habitantes.

Piadosa pregunta, van algunas hipótesis: “Al extranjero no se le toca ni con el pétalo de una rosa”. Hace años, en el siglo pasado, siendo joven y trabajando para una de las menos peor policía federal de México, la instrucción era: CERO detenciones de gringos, inclusive escóltenlos a sus destinos. Otro punto: Se han creado verdaderos oasis de paz y seguridad en “territorios comanches” sangrientos; hoteles y conceptos paradisíacos “all inclusive”, en los que los extranjeros no tienen para que salir a pueblear. Otro aspecto: No existe anfitrión en el mundo más servil y servicial con los extranjeros que los mexicanos, los tratamos “a cuerpo de Rey”. Ultima hipótesis: Tenemos el país más bello del mundo y aún no lo sabemos, ellos sí.

