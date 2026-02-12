Minería amenazada

Don Guillermo Purcell era el hombre más rico de Saltillo en los años primeros del pasado siglo. Venido de la Irlanda acumuló riqueza inacabable. Era dueño de haciendas y de industrias; poseía un banco y un ferrocarril; la gente murmuraba que en sus bóvedas los montones de monedas, billetes y barras de oro y plata llegaban hasta el techo. Se hizo construir un palacete a la sombra de la Catedral con materiales traídos de su nación de origen. La residencia tenía en la planta alta una especie de balcón al cual salía don Guillermo todas las mañanas, a las 7 en punto, luciendo un batín de terciopelo rojo y un gazné blanco, de seda. Pipa en mano, el acaudalado caballero paseaba una mirada de propietario sobre la ciudad, y luego iba a vestir de riguroso chaqué para el desayuno con sus dos hermanas, célibes como él. Otro personaje de nota había en mi ciudad: don Teófilo Martínez. Su rancho en el sur del municipio le causaba continuos sinsabores. Solía decir: "Cómo estará allá la sequía, que tengo un muchachillo en el estanque espantando a las golondrinas pa´ que no se acaben el agua". Comentó en una boda: "Mi mujer trae una yunta en la cabeza". Una yunta era un par de bueyes. Explicó: "El sombrero que se compró pa´ la boda cuesta lo mismo que una yunta". Decepcionado de la agricultura, se volvió minero. Soñaba con encontrar la veta madre, un tesoro subterráneo que lo haría inmensamente rico. Declaraba: "Cuando la encuentre me haré una mansión al lado de la de don Guillermo Purcell, pero mucho más alta. Cuando él salga a su balcón yo saldré al mío, y desde arriba lo mearé. Con voz humilde don Guillermo me preguntará: "Señor don Teófilo: ¿por qué me mea usted?". Yo le contestaré: "¡Por pobre!". Los antiguos mineros creían en la existencia de un demonio al que llamaban Xipe, el cual ponía en ellos la insaciable sed de fortuna que los llevaba a buscarla en las entrañas de la tierra, aunque el afán los arruinara y aun a veces les costara la vida. En estos malhadados tiempos de la 4T las empresas mineras sufren las expoliaciones de los delincuentes, que les exigen cuantiosas sumas a cambio de dejarlas trabajar. Frecuentemente las bandas criminales tienen lazos de complicidad con las autoridades comarcanas. Eso es parte de la enorme corrupción que priva en el país, corrupción mucho mayor que la más grande que se vio en los tiempos de la dominación priista. Bajo el nocivo régimen de la 4T la minería está amenazada. Bajo ese nefasto régimen todo en México está amenazado... Las desventuras conyugales de don Cucoldo no tienen final. La otra noche entró a su alcoba y sorprendió a su mujer en la cama junto a un sujeto ineducado, pues ni siquiera saludó a don Cucoldo cuando éste entró a la habitación. Tanto molestó al señor de la casa esa descortesía que motejó al individuo con un extraño término: lo llamó "burdégano". Así como una mula es el animal nacido de la unión de un burro con una yegua, el burdégano es el resultado del ayuntamiento de un caballo con una burra. Al desusado insulto respondió el tipo con una manida frase propia del vulgacho: "Tú lo serás". El tuteo fue nueva grosería que igualmente disgustó a don Cucoldo, pues el tuteo es signo de familiaridad y él, a diferencia de su esposa, no tenía ningún trato con el barbaján. En eso intervino la mujer del mitrado señor. Con acento de reconvención le dijo: "Tú tienes la culpa de esto, Cucú. Me dejas sola demasiado tiempo". Ripostó don Cucoldo, sulfurado: "¡Pero si nomás me levanté para ir a la cocina por un vaso de agua!". Y más no digo. En pleito entre marido y mujer nadie se debe meter... FIN.