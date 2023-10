HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor y el Espíritu charlaban.

Dijo el Señor:

-Antiguamente los hombres se espantaban cuando había eclipse de Sol. Creían que el mundo se acababa; pensaban que me había acabado yo. Ahora nada de lo que yo hago les asusta: ni el fragor del trueno, ni el rayo de la tempestad, ni la luz luciferina del relámpago, ni las furias del mar o los volcanes, ni los cometas que aparecen en el cielo. A nada ya le temen. A todo lo encuentran explicación científica.

Habló el Espíritu, y en sus palabras había pesadumbre:

-Señor: lo malo no es que a los hombres no les asuste lo que haces tú. Lo malo es que no les asusta lo que hacen ellos.

