Cuando la vieja casa y sus moradores duermen ya, los antiguos muebles hablan entre sí de los pasados tiempos.

La gran mesa del comedor recuerda los banquetes que el primer dueño de la hacienda, don Ignacio de la Peña y Peña, ofrecía a los vecinos comarcanos. Se servían catorce platos, uno por cada comensal. Terminado el ágape, los señores pasaban al salón fumador, y las damas al cuarto de costura. Ahí charlaban interminablemente, ellos de cosechas y política; ellas de cosas de mujeres. Hasta que salía el sol salían los invitados.

El baúl de doña Rita, señora que heredó la finca a la muerte de su esposo y la administró con mano más firme que la de él, habla de la vez que el ama le disparó a distancia de 100 metros con el máuser a la mujer que le coqueteaba a su marido, y le mató a la mula en que iba. Anunció doña Rita: “La próxima vez que esa vieja pase por aquí le apuntaré a ella”.

¿Qué dirán de mí los muebles de la casona cuando ya no esté yo en ella? Espero que me traten con cariño. Así los he tratado yo.

