Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A

Malbéne, el controvertido teólogo, publicó recientemente un texto en la revista Lumen. Su artículo  ha sido objeto de polémica entre sus colegas. En él dice lo siguiente:

"... Al igual que las bebidas alcohólicas las religiones deben tomarse con moderación. El exceso de religiosidad puede llevar al fanatismo, y no hay nada que cause tanto daño como los fanatismos, de cualquier clase que sean. Demasiada religión es más nociva que poca o ninguna religión. Más seres humanos han muerto por motivos religiosos que por la peste bubónica o el tifo. Matar es malo, pero hay quienes piensan que matar en nombre de Dios es algo bueno  En lo personal yo le temo más a un fanático religioso que a un loco escapado del manicomio...".

Malbéne se describe a sí mismo como "un teólogo que tiene muchas dudas acerca de la teología". De ahí que sus escritos o sus declaraciones sean con frecuencia objeto de reprobación en los círculos eclesiales. A Malbéne eso no le preocupa. Dice: "Soy heterodoxo por amor a Dios".

¡Hasta mañana!...

