logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A

Historia de la creación del mundo.

El Señor hizo al pavo real.

Supo que iban a existir Christian Dior y Cecil B. DeMille, y no quiso dejarse ganar.

El pavo real desplegó ante la hembra toda su belleza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para seducirla abrió el abanico de sus irisadas plumas y se paseó frente a ella luciendo su gallardía y majestad.

Adán lo vio, y de pronto escapó corriendo.

 Señor, asombrado, le preguntó:

-¿Por qué huiste así?

Lleno de susto el hombre respondió:

Ya me estaba convenciendo a mí también!

Hasta mañana!...ga que poner: "El hombre". 

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Las empresas conscientes... ¿realmente venden más?
    Las empresas conscientes... ¿realmente venden más?

    Las empresas conscientes... ¿realmente venden más?

    SLP

    PULSO

    "... Se encarece el huevo...".
    "... Se encarece el huevo...".

    "... Se encarece el huevo...".

    SLP

    PULSO

    Saludo a las 40 horas
    Saludo a las 40 horas

    Saludo a las 40 horas

    SLP

    PULSO

    Basura o residuos urbanos: Nuestra producción mundial, aumentando sin freno
    Basura o residuos urbanos: Nuestra producción mundial, aumentando sin freno

    Basura o residuos urbanos: Nuestra producción mundial, aumentando sin freno

    SLP

    PULSO