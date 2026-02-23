logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A

El color rojo llegó sin avisar y me dijo de buenas a primeras:

-Soy el mejor color.

Yo ya lo conocía. Está por todas partes, lo mismo en famosas pinturas de museo que en paredes de misérrimas viviendas. Así, lo saludé con deferencia. Prosiguió:

-Si a diez personas se les pregunta cuál es su color favorito, nueve responderán: "El rojo". Ése soy yo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo felicité, pero le dije que ser el color más mencionado no necesariamente significa ser el mejor. Tan importantes como él, añadí, son el azul, el verde, el amarillo, el café, el anaranjado, y todos los demás colores.

Pienso que al rojo no le gustó lo que le dije, porque enrojeció. La verdad no siempre gusta a quien la escucha. Quise decirle que lo mismo sucede entre los humanos: todos son importantes, lo mismo el potentado que el humilde. Pero ya no me escuchó. Se fue rojo de coraje. Eso me dio a ver que no era el mejor.

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Marx Arriaga no es una anomalía
    Marx Arriaga no es una anomalía

    Marx Arriaga no es una anomalía

    SLP

    PULSO

    Reforma Política, la resistencia de los tumores
    Reforma Política, la resistencia de los tumores

    Reforma Política, la resistencia de los tumores

    SLP

    PULSO

    Inteligencia de altura
    Inteligencia de altura

    Inteligencia de altura

    SLP

    PULSO

    Semana mordiente
    Semana mordiente

    Semana mordiente

    SLP

    PULSO