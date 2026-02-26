logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Fotogalería

¡TALENTO ARTÍSTICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A

Fueron los egipcios quienes fundaron las primeras bibliotecas 

del mundo.

Las llamaban "depósito de remedios contra los males del alma". 

Siento una especie de orgullo íntimo cuando ocasionalmente encuentro entre mis libros alguno marcado con un sello de goma que a la letra dice: "Biblioteca particular. Armando Fuentes. Volumen___. Cuando tenía 14 años de edad mandé hacer ese sello en la Imprenta "Fernández", de Saltillo. Lo ponía no sólo en la primera hoja del libro, sino también cada 50 páginas, para que no hubiera duda de a quién pertenecía el volumen. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En mis andanzas de viajero llegué al sitio que ocupó la famosa biblioteca de Alejandría. Ahí sentí el aliento de antiquísimos saberes que se extendieron por el Mediterráneo y que a través de Grecia y Roma llegaron hasta nuestros días. Fue entonces cuando aprendí aquello de que los libros son remedios contra los males que padece el alma. De ellos, creo, el mayor y más amargo es el de la soledad. Decía la madre de la amada eterna: "Llórate pobre, pero no te llores solo". Con eso quería significar que la soledad es mayor mal que la pobreza.

Vivo solo, pero nunca estoy solo. Tengo libros. 

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    In-D: ¡Hasta siempre, Willie!
    In-D: ¡Hasta siempre, Willie!

    In-D: ¡Hasta siempre, Willie!

    SLP

    PULSO

    Cine y balazos
    Cine y balazos

    Cine y balazos

    SLP

    PULSO

    Guerra al narco
    Guerra al narco

    Guerra al narco

    SLP

    PULSO

    Mirador
    Mirador

    Mirador

    SLP

    PULSO