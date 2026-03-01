Historias de la creación del mundo

Yahvé expulsó del paraíso a Adán y Eva porque cayeron en la trampa que les puso.

Días después de la expulsión le preguntó a Adán:

-¿Cómo te sientes ahí afuera?

-Estupendamente bien -respondió el hombre-. La verdad es que

en tu paraíso estaba yo a disgusto. Un paraíso del que no se puede

salir no es paraíso. Ahora, libre en mi propio paraíso, estoy feliz.

Yahvé, penoso, le pidió:

-¿Me invitas?

¡Hasta mañana!...