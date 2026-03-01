Mirador
A
Historias de la creación del mundo
Yahvé expulsó del paraíso a Adán y Eva porque cayeron en la trampa que les puso.
Días después de la expulsión le preguntó a Adán:
-¿Cómo te sientes ahí afuera?
-Estupendamente bien -respondió el hombre-. La verdad es que
en tu paraíso estaba yo a disgusto. Un paraíso del que no se puede
salir no es paraíso. Ahora, libre en mi propio paraíso, estoy feliz.
Yahvé, penoso, le pidió:
-¿Me invitas?
¡Hasta mañana!...