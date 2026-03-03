Mirador
"Dios es mi copiloto".
Era común ver esa frase en la defensa de autobuses y camiones de carga. Ya no se ve; ignoro si por falta de pintura o por falta de fe.
La frase la usó por primera vez un piloto de guerra norteamericano, el coronel Robert Lee Scott, quien la inscribió en su avión, uno de los famosos Tigres Voladores con que Estados Unidos ayudó a China a combatir el asedio de Japón antes de Pearl Harbor.
"Dios es mi copiloto" fue también el título de una película protagonizada por el actor Dennis Morgan, dueño de una gran voz de barítono que le habría permitido cantar en el Met. Interpretó bellamente la canción "Sailor, your home is the sea" en el funeral de Errol Flynn.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ya no se usa la frase que dije. Ya nadie lleva a Dios como su copiloto. Los predicadores afirman que no es que el Señor se haya alejado de los conductores: los conductores se han alejado de él.
En todo caso la frase es expresiva: "Dios es mi copiloto". Simboliza la fe, virtud que consiste en ver lo que no se puede ver.
¡Hasta mañana!...
no te pierdas estas noticias