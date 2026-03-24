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EL AGUA QUE NO ESTÁ

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EL AGUA QUE NO ESTÁ

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Por Armando Fuentes Aguirre

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A

En lo alto del alto monte llamado de Las Ánimas nace una extraña flor que en su corola guarda una leyenda.

Se dice que quien aspire su perfume jamás sentirá penas de amor. Tampoco, por otro lado, sentirá nunca el goce de amar. 

Un antiguo relato cuenta que a principios del pasado siglo don Ignacio de la Peña y Peña organizó una expedición a fin de buscar esa legendaria flor. 

Llevó con él a sus hijos y a sus criados. Penosamente subieron entre riscos y barrancos; salvaron abismos cuyo fondo no se alcanzaba a ver; escalaron paredes rocosas con altura de vértigo. 

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Después de tres jornadas de fatigosa marcha llegaron por fin a la cumbre de la montaña. Ahí, en efecto, estaba la flor. Tenía pétalos blancos como la pureza y rojos como la pasión.

Ninguno de los hombres se acercó siquiera a ella.

Todos temían percibir su aroma.

¡Hasta mañana!...

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