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Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

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Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

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Por Armando Fuentes Aguirre

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A

 Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche levanta la primera y dice:

-Nunc bibamus. 

Eso, en latín, quiere decir: "Y ahora bebamos". 

Continúa:

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-Es una pena que te llames Armando. Debiste haberte llamado Juan, o Luis.

-¿Por qué? -le pregunto extrañado.

Responde:

-Los antiguos romanos acostumbraban bibere nomen alicujus, beber el nombre de alguien; o sea tomarse tantas copas como letras tuviera el nombre del compañero de mesa. Tu nombre tiene siete letras, y siete copas son muchas a mis años.

-Bebamos cuatro -le propongo-. Las otras tres me las quedas a deber.

¡Hasta mañana!...

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