logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

El arte más difícil es el de vivir, y la vida de Don Juan fue una obra de arte. 

Ahora siente que no vive ya. Recluido en su palacio de Sevilla, solitario, al caballero le quedan solamente los recuerdos. Evocarlos es otra forma de vivir.

Sus memorias tienen todas nombre de mujer. Doña Sol. Doña Lucía. Doña Elvira. Doña Inés. Repasa esos nombres en igual modo que se repasan las cuentas del rosario. Cada uno de ellos guarda un misterio, a veces gozoso, a veces doloroso, pero siempre glorioso. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Llega a su fin el día. En el crepúsculo adivina Don Juan el suyo propio. No teme a la muerte. ¿Acaso tuvo miedo de la vida? Irá a la noche sin odios, sin rencores, sin arrepentimientos, y dormirá en sosegada paz el sueño eterno, sin sueños de ultratumba que turben su reposo. 

Don Juan supo vivir.

También sabrá morir.

¡Hasta mañana!... 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    La opaca refinería
    La opaca refinería

    La opaca refinería

    SLP

    PULSO

    el cuida formas...
    el cuida formas...

    el cuida formas...

    SLP

    Pingo

    Respuesta en modo evangélico
    Respuesta en modo evangélico

    Respuesta en modo evangélico

    SLP

    PULSO

    Alta inflación y bajo empleo en América Latina
    Alta inflación y bajo empleo en América Latina

    Alta inflación y bajo empleo en América Latina

    SLP

    PULSO