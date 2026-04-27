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Por Armando Fuentes Aguirre

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A

San Virila salió aquella mañana del convento y tomó el camino que conduce al pueblo. Iba a pedir el pan para sus pobres.

Poco antes de llegar a la aldea se topó con un hombre que le preguntó de buenas a primeras:

-¿Eres tú el que haces milagros?

El frailecito respondió:

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-Jamás he hecho uno. El Señor los hace todos. 

Declaró el hombre, hosco:

-No creo en los milagros.

Quiso saber Virila:

-¿Tienes hijos?

-Sí -contestó el individuo-. Tengo cuatro. 

El santo se asombró:

-¿Tienes cuatro milagros en tu casa, y no crees en los milagros?

El hombre quedó en silencio. Ahora cree en los milagros.

¡Hasta mañana!... 

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