Mirador
San Virila salió aquella mañana del convento y tomó el camino que conduce al pueblo. Iba a pedir el pan para sus pobres.
Poco antes de llegar a la aldea se topó con un hombre que le preguntó de buenas a primeras:
-¿Eres tú el que haces milagros?
El frailecito respondió:
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-Jamás he hecho uno. El Señor los hace todos.
Declaró el hombre, hosco:
-No creo en los milagros.
Quiso saber Virila:
-¿Tienes hijos?
-Sí -contestó el individuo-. Tengo cuatro.
El santo se asombró:
-¿Tienes cuatro milagros en tu casa, y no crees en los milagros?
El hombre quedó en silencio. Ahora cree en los milagros.
¡Hasta mañana!...
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