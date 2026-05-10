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Por Armando Fuentes Aguirre

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A

Historia de la creación del mundo.

Darwin llegó en sus viajes a lejanos confines del planeta.

Hizo ahí observaciones detalladas.

Cuando las terminó dijo para sí:

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-Ahora lo comprendo todo.

De regreso a Inglaterra publicó su libro sobre el origen 

              de las especies.

Dio a conocer la teoría de la evolución.

En lo alto el Señor supo de esas investigaciones.

Intrigado, leyó el libro de Darwin.

Al término de la lectura dijo para sí:

-Ahora lo comprendo todo.

                                                                                                                  ¡Hasta mañana!...

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