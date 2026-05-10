Mirador
Historia de la creación del mundo.
Darwin llegó en sus viajes a lejanos confines del planeta.
Hizo ahí observaciones detalladas.
Cuando las terminó dijo para sí:
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-Ahora lo comprendo todo.
De regreso a Inglaterra publicó su libro sobre el origen
de las especies.
Dio a conocer la teoría de la evolución.
En lo alto el Señor supo de esas investigaciones.
Intrigado, leyó el libro de Darwin.
Al término de la lectura dijo para sí:
-Ahora lo comprendo todo.
¡Hasta mañana!...
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