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Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

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Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

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Por Armando Fuentes Aguirre

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A

Una noche perdí mi último remo.

No sé cómo. Quizá ni lo tenía.

¿El otro dónde está? Lo ignoro. Temo

que a lo mejor lo tengo todavía.

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Sin vela voy porque no busco extremo.

No llevo mapa ni compás me guía.

Mi barca sin timón es Polifemo

que en cualquier horizonte encuentra vía.

El norte de mi brújula está muerto,

y cadáver será mientras yo viva,

y dormirá porque yo estoy despierto.

Quiero seguir en este desconcierto.

No voy sin rumbo, no, que la deriva

es el rumbo mejor, es el más cierto.

AFA.

¡Hasta mañana!...

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