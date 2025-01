Miscelánea de inicio del 2025

Nunca te rindas,

puede que no sea

el momento, pero

nunca dejes de luchar.

Buen día, y sinceramente deseo que todos tengamos un mejor año. Mucho qué conocer y resolver este 2025 que inicia. Tendremos la primera elección popular del Poder Judicial, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la renuncia de Justin Trudeau al gobierno de Canadá, el inicio de revisión al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El próximo 1º de junio se llevará a cabo la elección de ministros, jueces y magistrados en 15 entidades federativas (como inicio), al Poder Judicial. Un proceso inédito para uno de los tres poderes de nuestra República y base de una democracia. A partir del primer minuto del año, entró en vigor la Reforma de Prisión Preventiva Oficiosa, acción que permitirá encarcelar a cualquier presunto sospechoso sin enfrentar un juicio previo, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hizo comentario alguno, a pesar de recibir llamados de la Comunidad Internacional sobre esta polémica reforma. Amanecimos con cambios durante tres meses y medio de 27 reformas constitucionales que modificaron 72 artículos de la Constitución. Debemos entender que se están modificando las reglas explícitas e implícitas del sistema político mexicano.

En el renglón de las remesas, se estima que durante el 2024 se hayan recibido $ 67 mil millones de dólares (MMDD) un ingreso que va directo a las familias que tienen alguno de sus miembros trabajando en Estados Unidos (el 98 % de las remesas vienen de EUA). El promedio mensual que recibe cada familia es de $ 397 dólares. Sin embargo, la nota negativa es que a partir del 20 de enero nuestro vecino del norte tendrá una nueva política respecto a los migrantes en esa nación y con ello, se da a conocer que la relación inicial para deportar indocumentados es de 1.5 millones de personas donde aparentemente figuran 252 mil mexicanos (revista News Week, Fox News, Univisión y New York Times). Aunado a esto, ese próximo gobierno intenta que México sea el responsable de repatriar a todos los deportados. La mayoría de nuestros paisanos que laboran en la Unión Americana son oriundos de estados donde no hay oportunidad de empleo y este regreso será un problema nacional. En este primer paquete aparecen ciudadanos de Honduras, Guatemala, México, El Salvador y Venezuela. México tiene 32 millones de personas que subsisten en la informalidad y 4 millones de desempleados, por lo que no habrá oportunidad de empleo a los deportados.

Con estudios de las proyecciones de crecimiento económico para América Latina para este 2025 (CEPAL, OCDE), señalan a México en el lugar número 15 en la tabla del crecimiento del PIB. Argentina aparece con un crecimiento del 4.3 %, Costa Rica y Paragüay con el 3.9 %, Venezuela y Panamá un 3.1 %. Estados Unidos el 2.4 %, Brasil 2.3 %, Canadá el 2.0. México el 1.2 %. Por primera ocasión, nuestro país aparece con tan bajo crecimiento económico. Respecto a la inversión de obras gubernamentales, México cayó un 20 % durante el sexenio pasado y esto repercutirá en el nuevo gobierno, en especial en la edificación y reparación de escuelas públicas, hospitales y obras de comunicación e hidráulicas. En la inversión extranjera directa (IED), durante los últimos 5 años ésta cayó y lo qué fue registrado fue reinversión de utilidades en las empresas, con un 97 % del total y sólo el 3 % fue dinero nuevo. Iniciamos el año como la economía número 12 del mundo con una aportación de 1.2 % del PIB mundial. Estados Unidos continúa siendo el número 1 con una generación del 26 % del PIB mundial, China con el 14.9 %, Alemania el 4.2 %, Japón el 4 %, la India con el 3.4 %, el Reino Unido con 3.2 %, y Brasil aparece en el escalón número 9 con una generación del 2.1 %. Pendientes por resolver: INE e INFONAVIT. El nearshoring será para este 2025 sólo un sueño y un recuerdo que no se aprovechó. Ahora… nunca dar un paso atrás, ni para tomar vuelo. La apatía ha influido mucho en el bajo crecimiento del país que cerró el sexenio anterior con un promedio del 0.8% del PIB.

P.D. La esencia de la estrategia es elegir qué no hacer.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ENERO DEL 2025.