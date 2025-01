Las pendejadas cuestan

“Mis intenciones son sinceras -le aseguró Afrodisio, labioso galán, a la cándida doncella Dulciflor, dueña de magnificente busto-. Te lo digo con la mano puesta sobre el corazón”. “Está bien -admitió la joven-. Pero ponga la mano sobre su corazón, no sobre el mío”... Doña Gules le confió a su nueva vecina: “Mi marido y yo somos felices desde que dormimos en camas separadas. La mía está aquí y la suya en Alaska”... Un sujeto preguntó en la agencia de viajes “La vuelta al mundo en 80 pagos”: “¿Cuánto me costaría ir un fin de semana a Las Vegas con mi esposa?”. Hizo cuentas el empleado y le comunicó el costo. Inquirió el tipo: “¿Y si voy yo solo?”. Replicó el de la agencia: “Calcule el triple”... Aquel individuo le pidió al juez que lo divorciara de su mujer. Explicó: “Desde hace 10 años cada día me avienta un plato a la cabeza”. “¿10 años?” -se sorprendió el juzgador-. ¿Y por qué hasta ahora se quiere divorciar?”. Contestó el sujeto: “Porque hasta ahora ha agarrado buena puntería”... Mexicana de Aviación es una de las muchas herencias malditas que Claudia Sheinbaum recibió de López Obrador. La escasa demanda de sus servicios obligó a dicha compañía a cancelar ocho de sus 18 destinos. Uno más debería cancelar: el suyo propio. Tan pobre desempeño ha tenido esa línea que su precaria existencia es la crónica de una quiebra anunciada, y más si se considera la radical rebaja en el presupuesto que tenía asignado. El gobierno -cualquier gobierno- es mal administrador de negocios, pues en su manejo choca el sentido social que todo ente público ha de tener con la idea de ganancia propia de la empresa privada. Sonará a perogrullada decir que los gobiernos son para gobernar, pero así es. Si un gobierno se mete a negociante hace una indebida competencia a los particulares y lleva al ámbito empresarial todos los riesgos de la ineficacia y la corrupción. Los casos de Pemex y de la CFE son en nuestro país ejemplos claros de eso. Mexicana anda volando bajo. Afronta la posibilidad de una segunda bancarrota y una nueva desaparición. En una de sus tantas ocurrencias AMLO la resucitó sólo para ponerla en trance de ser sepultada otra vez. Su funcionamiento le cuesta al erario, e igualmente le costará su eventual cierre. Sé de un sujeto con fama de sablista que jamás pagaba el dinero que pedía prestado. Pese a tan sabida circunstancia un desaprensivo amigo suyo le dio en préstamo una buena cantidad. Llegado el vencimiento de la deuda el cínico sujeto no hizo el pago, y anunció con desfachatez que lo haría ad kalendas graecas, o sea nunca. Le dijo a su mohíno acreedor: “Si ya me conocías ¿para qué me prestabas? Las pendejadas cuestan”. Esa última y sonora frase es aplicable a Mexicana de Aviación... En el gabinete del doctor Duerf, psiquiatra de prestigio, la mujer le espetó con destemplada voz a su marido: “¡Responde, gusano estúpido! ¡El doctor te está preguntando a qué crees que se debe tu complejo de inferioridad!”... Ya conocemos a Capronio: es un individuo de mala entraña, canallesco y ruin. Su señora le dijo: “Anoche mi mamá por poco se muere de la risa con el chiste que contaste”. El desgraciado se entristeció: “Haberlo sabido. Hubiera contado otro mejor”... A los tres meses de casada la esposa de Simplicio dio a luz un robusto bebé. Acotó él, suspicaz: “He oído que los bebés nacen a los 9 meses”. Replicó la flamante mamá: “Si así lo prefieres, la próxima vez me tardaré ese tiempo”... Loretela, linda chica, le platicó a su amiga Rosibel: “Anoche mi novio llegó a mi depa con el ánimo bajo, pero me puse un negligé transparente y se lo levanté”... FIN.