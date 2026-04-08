En México, en todos sus municipios, sean grandes o pequeños la motocicleta ha dejado de ser un lujo o un símbolo juvenil para convertirse en una solución cotidiana de movilidad. En ciudades congestionadas, donde el transporte público es insuficiente y el automóvil resulta cada vez más costoso, la moto aparece como una alternativa eficiente, barata y rápida. Sin embargo, esa aparente solución encierra un problema público creciente: el aumento sostenido de accidentes, lesiones graves y muertes asociadas al uso de motocicletas. Por lo que este transporte se ha convertido en un problema público debido a la combinación de riesgos inherentes al vehículo, condiciones institucionales débiles y prácticas sociales que han normalizado conductas peligrosas.

Las estadísticas de tránsito muestran un incremento significativo en accidentes donde las motocicletas están involucradas. Hospitales públicos reportan un aumento en lesiones craneoencefálicas, fracturas múltiples y discapacidades permanentes asociadas a este tipo de transporte. Además, el perfil de los usuarios revela que muchos conductores son jóvenes, trabajadores informales o repartidores que dependen de la velocidad para sostener su ingreso, lo que incentiva conductas de riesgo. Sin embargo, las motocicletas, por su propia naturaleza, ofrecen menor protección física que otros vehículos. A diferencia de un automóvil, el cuerpo del conductor está completamente expuesto. En todos los contextos sociales el respeto a las normas de tránsito es irregular y la infraestructura vial es deficiente, el riesgo se multiplica. Si a esto se suma la falta de capacitación formal, el uso limitado de equipo de protección y la débil vigilancia institucional, el resultado es previsible: mayor probabilidad de accidentes graves.

Desde las políticas públicas, este fenómeno puede entenderse como una falla de gobernanza. Por un lado, existe una expansión del parque vehicular de motocicletas sin una regulación proporcional. Por otro, las políticas de seguridad vial suelen centrarse en automóviles, dejando rezagada la atención específica a motociclistas. A nivel cultural, se ha construido una narrativa de la moto como herramienta de eficiencia económica, invisibilizando sus riesgos. Esta combinación de factores estructurales, institucionales y simbólicos configura un problema público complejo. No obstante, Se podría argumentar que la motocicleta no es el problema en sí mismo, sino el uso irresponsable que se hace de ella; en parte es cierto: el exceso de velocidad, la falta de casco o el irrespeto a las señales de tránsito incrementan el riesgo. Sin embargo, esta explicación es insuficiente. Culpar únicamente al individuo ignora las condiciones estructurales que moldean su comportamiento: precariedad laboral, falta de alternativas de transporte, ausencia de educación vial y débil aplicación de la ley.

Si bien es cierto no todas las motocicletas ni todos los conductores representan un riesgo, la tendencia general muestra que, bajo las condiciones actuales, el uso extendido de motos en México implica un peligro significativo para la salud pública y la seguridad vial. Plantear el uso de motocicletas como problema público implica reconocer que sus efectos trascienden al individuo. Cada accidente no solo afecta al conductor, sino también a su familia, al sistema de salud y a la sociedad en su conjunto. Los costos médicos, la pérdida de productividad y las secuelas permanentes generan una carga colectiva que exige la intervención gubernamental.

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¿Qué hacer frente a este problema? Desde una perspectiva de política pública, se requieren al menos tres líneas de acción. Primero, fortalecer la regulación: licencias más estrictas, controles efectivos y sanciones reales para conductas de riesgo. Segundo, invertir en infraestructura segura: carriles exclusivos, señalización adecuada y mantenimiento vial. Tercero, promover una cultura de prevención: campañas educativas, incentivos para el uso de equipo de protección y formación obligatoria para conductores. Sin embargo, ninguna política será suficiente si no se modifica la percepción social del riesgo. Hoy, la motocicleta se asocia con rapidez y economía, pero rara vez con vulnerabilidad. Es necesario reconstruir esa narrativa: entender que cada trayecto en moto implica una exposición directa al peligro, donde un error mínimo puede tener consecuencias irreversibles.

Finalmente, cada motocicleta que circula en nuestras calles no solo transporta a una persona: lleva una historia, una familia y un futuro que puede truncarse en segundos. Quien conduce, muchas veces no dimensiona que un descuido mínimo -un rebase imprudente, un casco mal ajustado, un segundo de exceso de velocidad, checar el celular- puede convertirse en una tragedia. A los conductores: no es valentía manejar al límite, es vulnerabilidad. No es eficiencia ganar minutos, si se pone en juego la vida. Al gobierno: cada accidente evitable es también una responsabilidad pública. No regular, no supervisar, no educar, es permitir que la tragedia se administre como rutina. Porque al final, la velocidad que hoy permite llegar más rápido al destino, puede ser la misma que impida volver a casa con los seres queridos. Próxima colaboración: 22 de abril de 2026.

@jszslp