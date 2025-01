NO CONOZCO LA DERROTA. NO LE DARÉ EL LUJO A MI MENTE DE RENDIRME. NO SOY DÉBIL,

En el mensaje de toma de posesión de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, hizo hincapié en el regreso de la energía de combustión interna lo más posible. El mundo está luchando por disminuir la contaminación ambiental y curiosamente esta política anunciada da marcha atrás al compromiso de esta nación en el Pacto de Paris, donde muchas naciones se comprometieron a disminuir tanto en el área industrial como en la vehicular la utilización de energía fósil, dando fechas y porcentajes de control de esta contaminación. La industria petrolera es una de las más fuertes de la economía mundial. Cada año se producen más de 100 millones de barriles diarios de este oro negro, un tercio de los cuales provienen de Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia. Los países de Oriente Medio siguen concentrando más de la mitad de las reservas petroleras del mundo, sin embargo, Estados Unidos ha logrado sobrepasar a éstos en volumen de producción. Durante el 2023 este país norteamericano generó más de una quinta parte del total de barriles diarios.

La demanda global de petróleo para este 2025 será de 103 millones de barriles diarios (un barril de petróleo son 159 litros). Los principales consumidores de este bien son China y Estados Unidos. Existe una fuerte dependencia de Rusia por parte de muchos países europeos con alta industrialización y debido al conflicto con Ucrania el abastecimiento de gas que comercializa Rusia a Europa Central y Occidental se ha visto detenido creando problemas en la industria y en la vivienda de esta gran región. A partir de 1960 se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Los miembros de esta organización son: Arabia Saudita, Argelia, Angola, República del Congo, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Iraq, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. El tope de producción fijado por la OPEP es de 39.7 millones de barriles diarios, esto, para impulsar los precios y equilibrar el mercado del crudo. El mayor país refinador de petróleo es Estados Unidos con más de 21.1 millones de barriles diarios, le sigue China con 11.5 millones de barriles diarios y Rusia con 11.0 MBD, Arabia Saudita y Canadá.

Los precios del barril de petróleo han estado variando los últimos años de tal forma que en marzo del 2020 el precio era menor a los $ 40 dólares, en julio del 2022 el precio del petróleo BRENT superó los $ 111 dólares y actualmente los precios oscilan en el rango de los $ 70 dólares. Actualmente Venezuela tiene la reserva de crudo más grande con 303,200 millones de barriles de crudo, le sigue Arabia Saudita con 298 MB. El Diesel es el derivado del petróleo más consumido con el 30 %. China es el 2º. mayor consumidor mundial de petróleo con 16.5 de la producción total y el 1º. importador con 11.3 millones de barriles diarios. Estados Unidos exporta 3.71 millones de barriles diarios. Arabia Saudí es el miembro de la OPEP que más petróleo exporta con 7.4 millones de barriles diarios. Durante el año 2024 Europa tuvo una demanda de 14.28 millones de barriles diarios.

